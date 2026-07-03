Giáo dục Nghệ An vững vàng tốp đầu từ sự đồng đều chất lượng

Thầy trò Trường THPT Diễn Châu 4 (Hải Châu, Nghệ An) có 1 thủ khoa tỉnh và nhiều học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hồ Lài

Niềm vui từ những ngôi trường làng

Khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức được công bố, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) liên tiếp đón nhận tin vui. Em Lê Minh Hiếu (lớp 12A1) là 1 trong 3 thủ khoa của toàn tỉnh với 37,75 điểm, đồng thời cũng xếp vị trí dẫn đầu tổ hợp khối A00 với 29,5 điểm.

Không chỉ vậy, các vị trí á khoa, của tỉnh cũng đều có tên học sinh của nhà trường như em Phan Trung Long (37,5 điểm); em Chu Quỳnh Thương (37,25 điểm). Xét theo từng môn thi, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 7 môn gồm Sinh học, Ngữ văn, Toán, Vật lí, Lịch sử, Hóa học và Địa lí nằm trong tốp 10 toàn tỉnh.

Với nỗ lực của từng học sinh, giáo viên ở từng môn học, Trường THPT Quỳnh Lưu vươn lên xếp thứ 4 toàn tỉnh, sau các trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An và THPT Đô Lương 1.

Thầy trò Trường THPT Quỳnh Lưu (xã Quỳnh Lưu) - ngôi trường có nhiều thủ khoa, á khoa của tỉnh Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đáng chú ý, kết quả này không đến một cách nhất thời mà đã được khẳng định từ các kỳ thi thử tốt nghiệp THPT. Trước đó, tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An dành cho lớp 12, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cũng tạo dấu ấn đặc biệt với 63/70 học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 9 giải Nhất, 36 giải Nhì.

Ông Hồ Sỹ Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1 khẳng định, bên cạnh sự nỗ lực của học sinh, thành công hôm nay còn là kết tinh của tình yêu nghề, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Thành tích hôm nay là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng đổi mới, sáng tạo và vươn tới những đỉnh cao mới.

Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm) năm nay cũng có 2 học sinh là thủ khoa và á khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói, chất lượng đầu vào của trường không có nhiều lợi thế, đứng sau nhiều trường THPT ở khu vực huyện Thanh Chương cũ.

Em Bạch Sỹ Duy - lớp 12A, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm) thủ khoa toàn tỉnh Nghệ An cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Hồ Lài

Em Bạch Sỹ Duy - lớp 12A, thủ khoa toàn tỉnh cho biết, em chỉ là một học sinh có học lực ở mức trung bình của lớp, chưa thực sự nổi bật ở bất kỳ môn học nào. Nhưng với sự tận tình của hướng dẫn, hỗ trợ của các thầy, cô giáo trong nhà trường, em được trang bị kiến thức nền tảng vững vàng, từng bước tự tin hơn vào bản thân. Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên em không học thêm ngoài trường, cũng không đăng ký các khóa học trực tuyến. Năm lớp 12, đặt mục tiêu vào Đại học Bách khoa Hà Nội - Duy đã xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học và không ngừng nỗ lực và bứt phá với vị trí dẫn đầu toàn tỉnh.

Đặt mục tiêu lọt vào tốp 20 toàn tỉnh, nhưng tại kỳ thi năm nay, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã vươn lên xếp thứ 16, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Ông Trần Đình Hiền – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào về các em học sinh, về tập thể sư phạm nhà trường. Đây là thành tích rất đáng trân trọng bởi điểm đầu vào của học sinh không cao, học sinh của trường chủ yếu là con em gia đình nông nghiệp. Nhiều em hoàn cảnh khó khăn phải tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi làm thêm, phụ giúp gia đình nhưng các em vẫn rất chăm chỉ, có ý chí vươn lên.

Ông Trần Đình Hiền cũng cho rằng, kết quả này cũng là minh chứng cho những giải pháp, “công thức” nâng cao chất lượng giáo dục mà nhà trường kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả.

Ngay từ lớp 10, nhà trường phân luồng học sinh theo năng lực và định hướng nghề nghiệp. Những em có thế mạnh ở các tổ hợp tự nhiên hoặc xã hội được bố trí vào các lớp phù hợp để ôn luyện chuyên sâu phục vụ xét tuyển đại học, kỳ thi đánh giá năng lực. Những học sinh có mục tiêu chủ yếu là xét tốt nghiệp cũng được xây dựng lộ trình học tập riêng.

Song song với đó là cơ chế quản lý chất lượng rất cụ thể. Mỗi bộ môn đều có cam kết về chất lượng trên cơ sở đánh giá thực trạng đầu vào. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, lòng tự trọng nghề nghiệp, tâm huyết và yêu thương học sinh cùng sự đồng hành của phụ huynh giúp các em vươn lên đạt đỉnh cao.

Chất lượng đồng đều giữa các vùng miền

Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn của cả nước với gần 42.000 em. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là học sinh vùng nông thôn, trung du và hàng nghìn em người dân tộc thiểu số đến từ xã vùng cao, biên giới. nơi điều kiện học tập và tiếp cận các nguồn học liệu vẫn còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, từ kết quả thi tốt nghiệp THPT cho thấy, nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất của tỉnh lại đến từ những ngôi trường xa trung tâm. Trường THPT Diễn Châu 4 (xã Hải Châu, Nghệ An) nằm ở vùng ven biển, học sinh chủ yếu là con em gia đình làm nông nghiệp, nghề biển.

Đôi bạn Trường THPT Diễn Châu 4, em Phạm Đình Phong – thủ khoa toàn tỉnh với 37,75 điểm, em Trần Đình Quân á khoa khối A00 toàn tỉnh với 29,25 điểm. Ảnh: Hồ Lài

Cách đây 2 năm, trường xếp vị trí thứ 46/110 Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX toàn tỉnh. Năm 2025, Trường THPT vươn lên vị trí thứ 35 và năm 2026 tiếp tục vượt 11 bậc để giữ vị trí thứ 24. Cùng với sự vươn lên của kết quả chung, Trường THPT Diễn Châu 4 cũng có những cá nhân xuất sắc như em Phạm Đình Phong – thủ khoa toàn tỉnh với 37,75 điểm, em Trần Đình Quân xếp thứ 3 toàn tỉnh với 37,25 và á khoa khối A00 với 29,25 điểm. Toàn trường có 16 em đạt điểm 10 các môn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với điểm trung bình chung các môn thi 6,167 Nghệ An xếp thứ 3/34 tỉnh thành trên cả nước, hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu năm học. Trong đó, có 9/12 môn thi nằm trong top 10 và 8 môn nằm trong top 5 cả nước.

Nhận định về kỳ thi năm nay, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đây không chỉ là kết quả của một kỳ thi mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục ổn định, bền vững mà Nghệ An đã duy trì trong nhiều năm qua.

Thí sinh Nghệ An dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho rằng kết quả thi phản ánh sự đồng đều trong chất lượng dạy học giữa các môn học. Không chỉ một vài môn nổi trội, hầu hết các môn thi đều đạt thứ hạng cao trên phạm vi cả nước, thể hiện nền tảng giáo dục phát triển toàn diện. Toàn tỉnh có 604 bài thi đạt điểm 10 ở nhiều môn, trong đó có 350 điểm 10 môn Toán, 188 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Vật lí, 29 điểm 10 môn Hóa học, 11 điểm 10 môn Sinh học, 9 điểm 10 môn Ngoại ngữ... cho thấy chất lượng dạy và học được nâng lên đồng bộ.

Kết quả còn phản ánh khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền đang dần được thu hẹp. Điểm 10 hiện nay xuất hiện nhiều ở cả những khu vực nông thôn, cho thấy sự nỗ lực vượt bậc và đồng bộ trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, điều này cho thấy các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đã phát huy hiệu quả trên diện rộng, tạo sự phát triển cân bằng giữa các địa phương và góp phần giữ vững vị thế của giáo dục Nghệ An trong tốp đầu cả nước.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn