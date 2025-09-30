Nghệ An: Trục vớt thành công tàu cá của ngư dân bị chìm

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), UBND xã Diễn Châu trao đổi phương, thống nhất phương án trục vớt thuyền cá bị chìm tại hiện trường trong sáng 30/9. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 29/9, thuyền cá mang số hiệu NA-70490-TS của ngư dân Phạm Văn Quyết (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) neo đậu tránh trú bão trên sông Lạch Vạn (đoạn chảy ra địa bàn 2 xã Diễn Châu và Hải Châu, tỉnh Nghệ An). Do thủy triều dâng cao, mặt sông nhiễu động mạnh kèm gió lớn dẫn đến dây thừng giúp thuyền ổn định vị trí bị đứt và nhanh chóng bị sóng đánh chìm.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng quân sự xã và ngư dân triển khai công tác trục vớt thuyền cá bị chìm trên sông Lạch Vạn.

Sáng 30/9, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã triển khai lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 phương tiện ca-nô trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và tàu cá của các ngư dân trên đang neo đậu trong khu vực tổ chức trục vớt thuyền cá bị chìm. Do mực nước sông sâu, dòng chảy mạnh nên công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia, đến 12 giờ cùng ngày thuyền cá được trục vớt thành công, đưa vào bờ an toàn.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận vị trí thuyền cá bị chìm. Ảnh: TTXVN phát

Anh Phạm Văn Quyết, chủ tàu cá NA-70490-TS cho biết, phương tiện có kích thước dài 11,5m, rộng khoảng 4m, chuyên khai thác hải sản. Chiều 29/9, thuyền bị đứt dây thừng nối mũi thuyền với ụ nổi trên bờ đê. Sau khi dây thừng đứt, thuyền nhanh chóng trôi ra giữa sông và bị ghìm bởi dây neo phía sau nên thuyền bị chấn máng, dẫn đến bị nghiêng, nước tràn vào khoang và chìm. Hiện tại thuyền còn nằm cạn trên bờ, chưa nổi được. Đêm nay, khi thủy triều dâng cao, thuyền nổi thì sẽ lại dắt về nơi sửa chữa để tái sử dụng.

“Lúc xảy ra sự cố chỉ có mình tôi trên thuyền. Rất may là tôi đã nhảy ra khỏi thuyền kịp thời và bơi được vào bờ an toàn”, anh Phạm Văn Quyết cho biết.

Các lực lượng phối hợp triển khai công tác trục vớt thuyền cá bị chìm trên sông Lạch Vạn.

Diễn Châu là xã ven biển của tỉnh Nghệ An; trong đó, có nhiều làng biển kinh tế thuần ngư và phát triển mạnh về khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá... Hiện, địa phương này có hơn 370 phương tiện tàu, thuyền chuyên khai thác hải sản vùng khơi và hàng trăm bè mảng.

Qua vụ việc, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) khuyến cáo ngư dân phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến thời tiết phức tạp; đặc biệt khi có bão ngư dân không được chủ quan, lơ là trong việc neo đậu tàu, thuyền tại những địa điểm, khu vực tránh trú bão; cần chằng níu, neo cột phương tiện cẩn thận; tuân thủ, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tàu cá công suất lớn của ngư dân địa phương được huy động để trục vớt thuyền cá bị chìm.

