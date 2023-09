Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng giáp biên

Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an huyện Con Cuông, đồng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác nắm tình hình các huyện trên tuyến Quốc lộ 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an huyện Con Cuông phát hiện một số đối tượng trên địa bàn 2 huyện Con Cuông và Kỳ Sơn có biểu hiện nghi vấn phạm tội ma túy.

Đối tượng chủ mưu Vũ Văn Đảng tại cơ quan công an. Ảnh CANA.

Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng Công an phát hiện Vũ Văn Đảng (SN 1974), trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông là đối tượng chủ mưu.

Thủ đoạn của Đảng là móc nối với đối tượng Lương Văn Hưng (SN 1979) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn để mua ma túy từ các đối tượng người Lào giáp biên giới huyện Kỳ Sơn rồi mang đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.



Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt xóa.

Lực lượng chức năng tiến hành giám định tang vật. Ảnh CANA.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 23h45 ngày 14/9/2023, tại Km109, Quốc lộ 7 đoạn thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Đảng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 26.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đấu tranh mở rộng, đến rạng sáng 15/9/2023, Ban chuyên án đã bắt thành công Lương Văn Hưng, đây là đối tượng trực tiếp cùng Vũ Văn Đảng giao dịch ma túy với các đối tượng người Lào. Khám xét nhà riêng của Hưng ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng thu giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án. Ảnh CANA.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, 2 đối tượng Vũ Văn Đảng và Lương Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án vẫn tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Trao thưởng các thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Chiều 19/9/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, thời gian vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá thành công các vụ án, chuyên án lớn.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc của các Ban chuyên án. Ảnh CANA.

Theo đó, từ ngày 15/8 - 14/9/2023, Công an các đơn vị, địa phương liên tiếp phá 8 chuyên án, vụ án, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo, lâm sản quý hiếm với số lượng rất lớn. Tang vật thu giữ tổng cộng 23kg ma túy; 1,3 tấn pháo và 2,5 tấn vảy tê tê; 2,1 tấn gỗ trắc tổng trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 15/8/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ phá chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu 2 bánh heroin.

Ngày 18/8/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên bắt, khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép lâm sản từ nước ngoài về Việt Nam; thu 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc tổng trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Ngày 14/9/2023, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không, thu 13kg ma túy tổng hợp; bắt 1 đối tượng, thu 4,2 tạ pháo.

Cũng trong ngày 14/9/2023, Công an huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu 5kg ma túy đá.

Công an huyện Con Cuông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương phá chuyên án, thu 24.600 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 11/9/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Quế Phong đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ phá chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh, khám phá các chuyên án lớn. Ảnh CANA.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng chiến công xuất sắc của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Phó Giám đốc yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình tội phạm, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm. Tiếp tục duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp thường xuyên trong đấu tranh với tội phạm… Qua đó góp phần làm chuyển biến rõ nét tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn