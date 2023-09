Nghệ An: Bất chấp biển cấm, xe tải trọng lớn vẫn “cày xới” đường huyện?

Đây là tuyến đường được cánh tài xế xe container, xe đầu kéo có tải trọng lớn “ưa thích” lựa chọn di chuyển

Đáng quan tâm, ngay cả việc cơ quan chức năng đã cắm biển báo giới hạn tải trọng, lắp đặt camera theo dõi 24/24 trên tuyến đường huyện nối từ khu vực cầu Yên Xuân, địa phận huyện Nam Đàn (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhưng không hiểu vì sao những quy định này vẫn bị kẻ gian phá huỷ, tháo dỡ. Đáng nói hơn, hiện tuyến đường này vẫn đang phải gồng mình gánh chịu bởi sự “tra tấn” của hàng loạt xe tải trọng lớn đi qua mỗi ngày…

Ban đêm, sau khi thấy nhóm PV ghi hình, nhiều xe Howo có tải trọng hàng chục tấn “nằm im” chờ đợi tại một cây xăng dầu gần đó

Theo quan sát của phóng viên, tuyến đường huyện (ĐH 20) đoạn từ cầu Yên Xuân, huyện Nam Đàn ( Nghệ An) về xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thời gian qua vẫn xuất hiện nhiều loại phương tiện vận tải cỡ lớn lưu thông nườm nượp qua đây. Thực trạng này không chỉ gây xuống cấp nhiều đoạn đường mà còn gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Ghi nhận thực tế của PV trong 3 ngày 19 – 21/9/2023, tuyến đường huyện 20 từ cầu Yên Xuân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đến xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Được biết, kể từ khi cầu Yên Xuân (Nghệ An) và cầu Thọ Tường (Hà Tĩnh) thông tuyến, hầu hết các xe container, xe đầu kéo, xe vận tải cỡ lớn chở hàng hóa, vật liệu xây dựng đều lựa chọn đi trên tuyến đường này với tổng chiều dài gần 7Km để di chuyển, tránh trạm thu phí cầu Bến Thuỷ để ngược xuôi lên khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang nước bạn Lào. Đặc biệt, mặc dù cơ quan có thẩm quyền đã cắm biển giới hạn tải trọng 30 tấn đoạn qua xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An để đảm bảo ATGT nhưng nhiều phương tiện vận tải chở hàng hoá có dấu hiệu quá tải trọng vẫn có thể vô tư di chuyển qua đây.

Mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng. Trên cung đường này chi chít ổ voi, ổ gà… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT

Trước đó, từ những tháng đầu năm 2023, Diễn đàn Doanh nghiệp đã liên tục phản ánh về tình trạng ngang nhiên tẩy xoá cả biển báo giới hạn tải trọng được cơ quan chức năng cắm tại sát cầu Châu Cường trên địa phận xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Sau khi có phản ánh từ dư luận, vào tháng 05/2023, ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn xác nhận với phóng viên về việc hiện trên địa bàn đã triển khai lắp đặt, gia cố thêm 02 biển báo giới hạn tải trọng cho phép đối với các phương tiện tham gia giao thông không quá 30 tấn đi qua. Cùng với điểm giám sát tải trọng tại khu vực cầu Châu Cường, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lắp đặt thêm 01 điểm phía đầu cầu Yên Xuân hướng Nghệ An sang tỉnh Hà Tĩnh có gắn camera theo dõi.

Điều khó hiểu là tại phía gần cầu Yên Xuân, biển báo giới hạn tải trọng trên 30 tấn liên tục bị tẩy xóa, tháo dỡ

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận lại tiếp tục phản ánh, biển báo giới hạn tải trọng lại tiếp tục bị tháo dỡ, camera có dấu hiệu bị phá huỷ…để “bịt mắt” cho xe tải trọng lớn ngang nhiên đi qua tuyến đường này.

Sau phản ánh của PV, biển báo giới hạn tải trọng đã được lắp đặt lại

Trước đó, tại khu vực cầu Châu Cường trên địa bàn xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, ngành chức năng cũng đã tiến hành lắp đặt camera theo dõi nhưng không hiểu vì sao xe có dấu hiệu tải trọng lớn vẫn có thể lọt qua?

Qua trao đổi với đại diện Đội CSGT -TT Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An chúng tôi được thông tin rằng, vào hồi 22h15' ngày 21/9/2023, tại đường huyện 20, Tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Nam Đàn lập biên bản, xử phạt xe ô tô tải mang BKS UN7979 do lỗi chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế 37,6%.

Liên quan đến hành vi vi phạm trên, chúng tôi đang thắc mắc không hiểu vì sao chiếc xe này có thể vô tư “qua mặt” được các lực lượng chức năng phía huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh một cách dễ dàng như vậy?

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn