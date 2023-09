Tài xế xe biển xanh Nghệ An vi phạm nồng độ cồn khi tỉnh vừa ra văn bản chỉ đạo

Tối 22/9, Tổ công tác số 5 Bộ Công an do Thượng tá Trần Thanh Hòa - Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - làm Tổ trưởng đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn tại TP Vinh (Nghệ An). Tham gia hỗ trợ Tổ công tác còn có CSCĐ và CSGT Công an TP Vinh.

Theo quan sát của PV VTC News, khi Tổ công tác kiểm tra làm nhiềm vụ trên đường Lê Lợi, gần 100% người điều khiển phương tiện được kiểm tra đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, đa số người dân đều chấp hành tốt quy định nên số lượng người vi phạm không nhiều.

Tài xế xe biển xanh 37A - 000.98 vi phạm nồng độ cồn sau khi bị CSGT kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác Bộ Công an phát hiện anh Lê Xuân Hùng - tài xế xe biển xanh 37A - 000.98 (của huyện Tương Dương, Nghệ An) vi phạm nồng độ cồn với kết quả 0,173 mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ xe để xử lý theo quy định.

Khi được hỏi về vụ việc, ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: "Hiện tại tôi chưa nhận được thông tin, báo cáo cụ thể về sự việc trên".

Tài xế xe biển xanh 37A - 000.98 bị lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu tất cả các sở ngành huyện thị trên địa bàn phải quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự ATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; bị Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý.

Thượng tá Trần Thanh Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác số 5

Thượng tá Trần Thanh Hòa, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 (Bộ Công an) cho biết: "Tổ công tác thực hiện với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm, theo đúng quy định.

Qua kiểm tra đợt này, chúng tôi muốn người dân chấp hành nghiêm túc pháp luật giao thông, đặc biệt là đã uống rượu bia thì không được lái xe, để từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông".

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC