Nghệ An: Triển khai tổng kiểm tra phòng cháy tại cảng cá và tàu cá

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An Trần Xuân Học cho biết, hôm nay (31/8) Sở sẽ có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, rà soát công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) ở tất cả các cảng cá, tàu cá cao từ 12 mét trở lên neo đậu tại các cảng.

Việc làm này thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại văn bản số 7066/UBND-NC ngày 23/8 về nội dung yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá.

Đoàn liên ngành sẽ thực hiện việc kiểm tra công tác PCCC ở cảng cá, tàu cá, với sự phối hợp của Công an tỉnh, Chi cục Thủy sản, Biên phòng, các huyện, thị nơi có cảng, địa phương có các tàu cá... Sở NN&PTNT sẽ do Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, chủ trì. Hiện, sẽ thực hiện kiểm tra 4 cảng cá, gồm: cảng Lạch Quèn, cảng Quỳnh Phương, cảng Cửa Hội, cảng Lạch Vạn. Về tàu cá, sẽ kiểm tra khoảng trên 1.600 tàu đang neo đậu tại các cảng

Hiện trường vụ cháy 5 tàu đánh cá công suất lớn thiệt hại nhiều tỷ đồng tại cảng cá Lạch Quèn vào cuối tháng 7 vừa qua (ảnh Hoàng Phạm)

"Đối với tàu đánh cá nằm trong diện kiểm tra có trên 1.600 tàu, việc kiểm tra sẽ rất khó thực hiện hết do các tàu thường đánh bắt xa bờ nhiều ngày, hoặc neo đậu vào các tỉnh khác...do đó sẽ tiến hành kiểm tra các tàu neo đậu tại các cảng trên địa bàn", ông Trần Xuân Học nói.

Về câu chuyện sau vụ cháy xảy ra tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu khiến 5 tàu cá công suất lớn của người dân bị thiêu rụi, thiệt hại lớn vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, điều đáng nói tại cảng cá này người dân thấy có trụ nước cứu hỏa nhưng chưa hoạt động, do đó công tác phòng cháy trong sự việc có phần bất cập.

Lý giải điều này, ông Trần Xuân Học cho biết, những trụ cứu hỏa tại cảng Lạch Quèn do Sở NN&PTNT tỉnh đầu tư, tuy nhiên đến nay chưa nghiệm thu và bàn giao sử dụng. Về trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy ở cảng thì Ban quản lý cảng cá có một phần trách nhiệm.

Tại văn bản chỉ đạo số 7066/UBND-NC, về nội dung yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 100% cảng cá, tàu cá neo đậu trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/8/2023 đến ngày 25/10/2023.

Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành rà soát và phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và CNCH đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy nằm trong khu chức năng tại các cảng cá trên địa bàn theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, nhất là đối với đăng kiểm viên, kiểm ngư, người được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá, cảng cá thuộc Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá, UBND cấp huyện, cấp xã ven biển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ.

Hướng dẫn Ban quản lý cảng cá, chủ tàu cá thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH, duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xây dựng, tổ chức thực tập phương án, biện pháp chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá và khu neo đậu. Trong quá trình tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các tàu cá cần chú trọng mời những chuyên gia, kỹ sư máy tàu, thợ máy có chuyên môn để phối hợp kiểm tra những máy tàu đã cũ, dễ xảy ra cháy, nổ.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc lĩnh vực PCCC và CNCH và lĩnh vực thủy sản, đăng kiểm tàu cá chưa đồng bộ, chưa cụ thể để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC và CNCH trong lĩnh vực tàu cá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý.

Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, đặc biệt các vụ cháy phương tiện tàu cá phải được xác minh, làm rõ; trên cơ sở đó, để chủ động có giải pháp phòng ngừa và tuyên truyền rộng rãi đến các chủ phương tiện để nắm bắt và phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của tàu cá khi ra vào, neo đậu tại các cửa lạch. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH để kịp thời phát hiện, phòng ngừa cháy, nổ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, kiên quyết không làm thủ tục xuất lạch đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn PCCC.

UBND các huyện gồm Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét neo đậu tại các bến cá, khu neo đậu tránh trú bão thuộc phạm vi, địa bàn quản lý...

Người dân bất lực nhìn tàu đánh cá bốc cháy trong đêm tại cảng Lạch Quèn đêm 29/7 vừa qua.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn