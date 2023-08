Nghệ An: Hơn 1.100 phạm nhân được giảm án dịp Quốc khánh 2/9

Theo đó, dịp lễ 2/9, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và của Trại giam số 3, Trại giam số 6 (Bộ Công an), HĐXX giảm án TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định công nhận xét giảm án cho 1.179 phạm nhân.

Trong đó, giảm án theo đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An là 35 phạm nhân (Trại tạm giam Công an tỉnh 26 phạm nhân; phạm nhân đang chấp hành án tại các nhà tạm giữ thuộc công an cấp huyện), trại giam số 3 có 517 phạm nhân và trại giam số 6 có 627 phạm nhân.

Cụ thể, số phạm nhân giảm từ chung thân xuống 30 năm: 5 phạm nhân; Số phạm nhân được đề nghị giảm hết: 28 phạm nhân; Số phạm nhân giảm từ 1 tháng đến 28 tháng là 1.146 phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh TTGCANA.

Số phạm nhân được giảm án dịp Quốc khánh 2/9 đều có đủ điều kiện chấp hành hình phạt; có quá trình cải tạo tiến bộ; chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo...

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An, việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, được cụ thể hóa trong bộ Luật Hình sự, bộ Luật Tố tụng Hình sự và Luật Thi hành án hình sự nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cải tạo của các phạm nhân. Qua đó khuyến khích, tạo điều kiện cho những người từng mắc lỗi có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, kết quả công tác giảm án đã thể hiện rõ sự cố gắng phấn đấu lao động cải tạo của các phạm nhân trong thời gian qua và cũng là kết quả, công sức khắc phục khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Nhiều phạm nhân đã được giảm án trong đợt đặc xá lần này. Ảnh: TTGCANA

Trong lần xét giảm án này, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 26 phạm nhân được giảm án, trong đó có 02 phạm nhân được giảm hết án.

Vui mừng vì được giảm hết án, trở về đoàn tụ với gia đình, các phạm nhân đã bày tỏ lòng cảm ơn với các cán bộ quản giáo đã không ngại khó khăn vất vả, chỉ bảo tận tình và đầy trách nhiệm giúp bản thân nhận ra lỗi lầm, tích cực cải tạo để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước. Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân cũng là động lực giúp cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động, cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt tiếp theo.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn