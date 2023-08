Nghệ An: Tăng cường công tác dịch vụ du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi cho biết, dịp nghỉ lễ chào mừng Quốc khánh 2/9, tỉnh thường đón lượng du khách về tham quan, nghỉ dưỡng khá lớn.

Do vậy, nhằm bảo đảm tốt nhất các dịch vụ phục vụ du khách, an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch Nghệ An đã có văn bản, thông tin tới các đơn vị liên quan, các khu di tích, điểm du lịch cũng như các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh về những nội dung nhằm tạo điều kiện, phục vụ tốt nhất cho du khách khi về với Nghệ An dịp nghỉ lễ năm nay.

Sở Du lịch yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo sát sao, thường xuyên giám sát, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động du lịch trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cũng như các quy định liên quan bảo đảm tốt nhất việc phục vụ du khách du lịch. Tăng cường truyền thông để các đơn vị, doanh nghiệp, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông...

Phối hợp với Sở du lịch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch của cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch thuộc địa bàn quản lý. Chủ động tiếp nhận các kiến nghị, xử lý kịp thời, hỗ trợ khách du lịch khi cần thiết. Tăng cường quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của Nghệ An tới du khách.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Nghệ An luôn đón lượng du khách lớn về tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Nam Đàn

Yêu cầu các Trưởng Ban quản lý khu di tích, điểm du lịch, giám đốc các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động xây dựng kế hoạch, các hoạt động phục vụ du khách, nâng cao chất lượng phụ vụ...Bố trí cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống chây nổ, vệ sinh thực phẩm. Chấp hành quy định về giá, niêm yết giá, không để xảy ra việc tự tiện tăng giá, chèo kéo, chèn ép du khách...

Thông tin tới phóng viên, Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Nam Đàn Nguyễn Bảo Tuấn cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc phụ vụ du khách, các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước về tham quan, dâng hương tại Khu di tích, Ban quản lý tăng cường 100% quân số, nhân viên phục vụ, lên kế hoạch đón tiếp cẩn thận, chu đáo các đoàn, du khách về tham quan, dâng hương. Nêu cao trách nhiệm, tinh thần của mỗi cán bộ, người lao động để phục vụ du khách tốt nhất khi vinh dự được phục vụ du khách tại khu du di tích, trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Liên quan tới lĩnh vực du lịch, mới đây UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

Nội dung phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước, bao gồm: Quản lý hoạt động đối với đại lý lữ hành đóng trên địa bàn. Quản lý hoạt động của các loại hình dịch vụ du lịch khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: Cơ sở mua sắm, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ thể thao, cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn có đăng ký phục vụ khách du lịch và các dịch vụ liên quan khác đóng trên địa bàn.

Quản lý hoạt động của các bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú khác được công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đóng trên địa bàn. Quản lý hoạt động của các cơ sở lưu trú chưa được thẩm định công nhận sao hoặc đã hết thời hạn xếp hạng sao trên địa bàn. Chủ trì triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã còn có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn.

