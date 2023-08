Nghệ An: Triển khai chính sách ưu đãi các hãng tàu vận chuyển container qua cảng Cửa Lò

Nghệ An triển khai chính sách ưu đãi các hãng tàu container qua cảng Cửa Lò



Nhằm tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Cửa Lò, mới đây tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò.

Theo đó, hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế thực hiện việc làm hàng tại cảng Cửa Lò được hỗ trợ cao nhất 300 triệu đồng/chuyến cập cảng. Đối với hãng tàu biển vận chuyển container nội địa (bao gồm trung chuyển qua các cảng quốc tế) thực hiện việc làm hàng tại cảng Cửa Lò (trừ hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh) với tần suất tối thiểu 2 chuyến cập cảng/tháng được hỗ trợ 100 triệu đồng/chuyến cập cảng.

Nghệ An cũng quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối với container 20 feet được hỗ trợ 600.000 đồng/container; container 40 feet được hỗ trợ 1 triệu đồng/container.

Các hãng tàu biển, doanh nghiệp thuộc diện trên làm hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, hoặc trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lấy ý kiến các cơ quan liên quan, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển, doanh nghiệp. Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông báo bằng văn bản cho hãng tàu biển, doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Với việc thông qua Nghị quyết này, Nghệ An kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút hãng tàu trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Cửa Lò.

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng biển Nghệ An là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm các khu bến Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò và khu bến cảng chuyên dùng Đông Hồi.

Đây là cũng cảng biển đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An. Đây cũng là đầu mối giao thương hàng hóa, kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Nghệ An với các tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế.

Cảng Cửa Lò hiện đã có nhiều khu, bến cảng đi vào hoạt động, gồm khu bến Nam Cửa Lò (9 bến) và khu bến Bắc Cửa Lò (25 bến) có khả năng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ cho các tàu có trọng tải lên đến 30.000 DWT. Bên cạnh đó, cảng Cửa Lò cũng có nhiều thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hệ thống kho bãi hiện đại.

Đây là cảng biển quan trọng, đã và đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An; đồng thời, trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics của VIMC.

Tác giả: Quyết Lê

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn