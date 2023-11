Nghệ An: “Treo dự án”, treo luôn cơ hội phát triển

Điệp khúc trên được nhắc đi, nhắc lại mỗi năm… thế nhưng các ngành chức năng tỉnh này vẫn loay hoay với phương án xử lý, chưa thể giải quyết tốt thực trạng trên?

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với dự án Khu nhà ở mới Yên Hòa của Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An.

Dự án “treo”… kéo theo nhiều hệ lụy

Nhiều năm qua, người dân tại TP Vinh vô cùng khó chịu khi đi qua Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (gọi tắt là Công ty BMC, có địa chỉ tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.

Dự án này nằm tại khu “đất vàng” trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (tại phường Hưng Bình) có hoạt động kinh doanh, thương mại sầm uất bậc nhất thành phố Vinh. Vị trí của dự án chỉ cách các tuyến phố lớn như Quang Trung, Lê Hồng Phong, Kim Đồng, Hồng Bàng chưa đến trăm mét.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư vào tháng 6/2006, đến tháng 2/2009 thì bàn giao mặt bằng. Công ty BMC đã tiến hành khởi động xây dựng dự án và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Đến năm 2013, khi chủ đầu tư BMC đã xây dựng đến tầng thứ 11 của dãy 2 toà nhà thì bất ngờ dừng lại cho đến nay.

Việc dự án xây dựng dở dang, kéo dài cả chục năm trời đã khiến bộ mặt đô thị của thành phố Vinh trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Một trong những dự án “treo” lâu năm khiến cho khu “đất vàng” bị bỏ hoang, gây lãng phí nhất là Khu nhà ở Yên Hòa tại phường Quán Bàu, TP Vinh do Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty này có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà CK, số 3A, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Kết với chức danh Chủ tịch HĐQT.

Năm 2009, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000019 (lần đầu) với tổng vốn đầu tư: 292,35 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 28 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT. Tiến độ thực hiện dự án: 5 năm kể từ ngày cấp GCNĐT.

Năm 2010, dự án Khu nhà ở Yên Hoà được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (lần 1) tại quyết định số 4745 khi thêm vào hạng mục trụ sở Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An với diện tích 2.000m2. Vào năm 2012, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần thứ 2 tại quyết định số 2480. Theo quyết định này thì trụ sở Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An giảm diện tích từ 2.000m2 xuống còn 1.885,85m2, tầng cao tối đa 9 tầng. Các hạng mục khác của dự án cơ bản vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2023, tức là sau 15 năm triển khai, Dự án Khu nhà ở Yên Hòa vẫn chưa hoàn thành hạ tầng; hệ thống trạm điện và tuyến đường phía Nam dự án chưa được xây dựng, đặc biệt gần 100 lô đất biệt thự, nhà liền kề thì mới chỉ xây dựng hơn chục căn.

Cần có “chế tài” xử lý nghiêm sai phạm

Liên quan đến công ty BMC, mới đây, Chi Cục thuế TP Vinh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lý do, doanh nghiệp này nợ thuế với số tiền lớn, chây ì kéo dài. Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng Công ty BMC vẫn không chấp hành nộp tiền thuế còn nợ. Đến 6/10/2023, doanh nghiệp này còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp hơn 60 tỷ đồng; trong đó, tiền sử dụng đất hơn 29,3 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 30,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trước đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 2842/QĐ-UBND, ngày 12/9 do ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký với nội dung yêu cầu dừng hoạt động, chấm dứt các thủ tục pháp lý 7 dự án chậm tiến độ.

Liên quan đến những dự án chậm tiến độ trên, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã nơi có các dự án phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời liên hệ, thông báo cho các chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với các dự án.

Mặt khác, tiến hành tham mưu, xử lý đối với các dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án theo quy định hiện hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án…

