Nghệ An: Trang trọng lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Thực hiện một số nghi lễ tại Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đền Hồng Sơn, TP Vinh

Hàng năm, cứ vào 3/3 Âm lịch, UBND TP Vinh đều tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại di tích quốc gia đền Hồng Sơn (phường Vinh Tân). Đây là 1 trong 3 lễ giỗ lớn trong năm được tổ chức tại ngôi đền này.

Lễ giỗ được tổ chức trang trọng, quy mô và thu hút đông đảo Nhân dân địa phương quan tâm.

Đền Hồng Sơn là ngôi đền cổ có kiến trúc thời Nguyễn, có cung trung điện thờ Long ngai, bài vị 18 Vua Hùng.

Lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại đền Hồng Sơn trở thành một hoạt động văn hóa lớn trên địa bàn TP Vinh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn