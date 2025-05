Lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất Bạn Lào

Trong tỉnh

Sáng 20/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào.