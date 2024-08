Nghệ An: Tìm thấy t.h.i t.h.ể cháu bé 9 tuổi rơi xuống sông

Your browser does not support the video tag.

Nghệ An: Hàng trăm người tìm bé trai 9 tuổi rơi xuống sông

Sáng 27/8, ông Sầm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé rơi xuống sông ngày hôm qua (26/8).

"Cháu được tìm thấy vào 8h45 sáng nay, cách vị trí cầu khoảng 200m. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chúng tôi đã bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ cho cháu", ông Hùng nói.

Thi thể cháu bé được tìm thấy cách hiện trường 200m.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/8, cháu L.T.V (SN 2015), trú tại bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, đi xe đạp qua cầu tràn trên sông Hiếu.

Tại đây, cháu không may bị ngã và rơi xuống sông. Mặc dù có người nhìn thấy nhưng nạn nhân đã bị chìm sâu trong dòng nước. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương cùng nhau tìm kiếm.

Hơn 100 người bao gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tới hiện trường tổ chức các phương án tìm kiếm.

Tuy nhiên, do địa bàn xuất hiện mưa to, nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp khó. Phải sau 1 đêm tìm kiếm, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Hiện trường cháu bé bị ngã xuống dòng sông.

"Sáng nay, trời không còn mưa nữa nhưng nước sông vẫn dâng rất cao. May mắn là các lực lượng đã tìm thấy cháu. Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, mẹ đi làm ăn xa, cháu ở với ông bà. Hiện, cháu V. đang là học sinh lớp 3, trường tiểu học Châu Thắng", Chủ tịch xã Châu Thắng cho biết.

