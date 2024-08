Nghệ An: Hàng trăm người đội mưa tìm cháu bé 9 tuổi mất tích

Chiều 26/8, thông tin từ UBND xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, hiện hay người dân trong xã và các lực lượng như công an, quân sự đang được huy động để tìm một học sinh bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu tràn.

Cầu tràn Châu Thắng mùa nước lũ (Ảnh tư liệu).

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 26/8, cháu L.T.V (SN 2015), trú tại bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Châu Thắng đang đi xe đạp qua cầu tràn trên sông Hiếu không may bị ngã và rơi xuống sông. Tại thời điểm đó, có người nhìn thấy nhưng do nước lũ quá lớn nên không kịp kéo cháu V. lên.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương cùng nhau tìm kiếm nhưng đến thời điểm 16h vẫn chưa tìm thấy cháu V.

Ông Sầm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Thắng cho biết, hiện nay, cán bộ xã, người dân, các lực lượng như Công an, quân sự cùng cán bộ cấp huyện đang nỗ lực tìm kiếm cháu V. Do trên địa bàn đang mưa rất to nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Được biết, cháu V đang ở với ông nội, bố và mẹ đi làm ăn xa.

