Thực hiện chiến dịch hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh cuộc họp

Huy động tổng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, gần 2,3 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đến thời điểm hiện tại, 130/130 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo lập bản đồ địa chính dạng số cho tất cả các loại đất, với tổng số thửa đất đã được đo đạc là 4.117.473 thửa.

Trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia (VNLIS), toàn tỉnh đã có 2.282.806 thửa đất vào hệ thống (tăng hơn 970.000 thửa so với phiên họp ngày 12/6).

Trong đó, nhóm 1 ("Đúng - Đủ - Sạch - Sống") đạt 1.177.536 thửa; nhóm 2 (đã có CSDL nhưng cần chuẩn hóa) đạt 1.105.270 thửa. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao đợt 1 với 1,34 triệu bản ghi cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để đối khớp, làm sạch thông tin chủ sử dụng.

Sở cũng đã tiến hành khảo sát, rà soát khoảng 10.500 ha cần đo đạc lại/bổ sung tại 18 xã (31 xã cũ) và đang tổ chức lập 04 Thiết kế kỹ thuật - Dự toán để xử lý các vùng dồn điền đổi thửa, biến động đất đai.

Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo lần 2, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ để hỗ trợ người dân kê khai, thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều xã, phường như Yên Thành, Hợp Minh, Nghĩa Thọ, Thành Vinh, Đại Huệ, Hưng Nguyên Nam... đã linh hoạt huy động lực lượng giáo viên nghỉ hè tham gia hỗ trợ scan giấy tờ, nhập liệu và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số địa phương dẫn đầu về số lượng dữ liệu thu thập, xử lý tốt gồm: Hợp Minh (30.429 dữ liệu), Bích Hào (28.871 dữ liệu), Yên Thành (22.403 dữ liệu), Hùng Châu (21.610 dữ liệu), Vân Du (20.301 dữ liệu).

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc: Khối lượng hồ sơ cũ (trước năm 2007) bị thất lạc nhiều; một số địa phương còn lúng túng sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ tại một số xã như Kim Bảng, Hoa Quân, Văn Kiều, Phúc Lộc... còn chậm.

Kinh nghiệm từ địa phương làm tốt

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương làm tốt như Yên Thành, Hợp Minh đã chia sẻ cách làm; lãnh đạo các địa phương còn tồn đọng số lượng lớn như Phúc Lộc cũng đã báo cáo khó khăn, vướng mắc.

Là địa phương có tỷ lệ thửa đất được chuẩn hóa dữ liệu cao, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Yên Thành Nguyễn Văn Dương đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Theo lãnh đạo xã, Yên Thành xác định việc thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công An, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng CSDL đất đai "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ngay từ đầu, xã đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và trực tiếp tại các xóm để tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời tổ chức tập huấn, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện.

Qua thực tiễn triển khai, xã Yên Thành rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và địa bàn gắn với kiểm tra, giám sát định kỳ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan chuyên môn và người dân; lấy chất lượng dữ liệu làm mục tiêu xuyên suốt, không chạy theo số lượng; đồng thời huy động hiệu quả các lực lượng tham gia, trong đó có giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh có kỹ năng công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ cụ thể và đánh giá kết quả hằng ngày.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Yên Thành kiến nghị Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn sớm tháo gỡ một số vướng mắc như: Hướng dẫn xử lý dữ liệu đối với các thửa đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa chỉnh lý bản đồ địa chính; hướng dẫn xử lý trường hợp gần 200 lô đất đã quy chủ cho Công ty Hùng Sơn trên hồ sơ nhưng chưa được giao đất trên thực địa; nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích, đối chiếu và xử lý dữ liệu đồng bộ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch số 2959 và Kế hoạch số 290, tạo điều kiện động viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các lực lượng tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng trao đổi về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương

Phát động phong trào thi đua hoàn thành xây dựng CSDL đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ thực hiện đã có chuyển biến tích cực, nhiều địa phương đạt 80-90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, kết quả chung của toàn tỉnh mới đạt 57,07%, còn chậm so với yêu cầu, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và chủ yếu là những phần việc khó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong giai đoạn đầu triển khai do còn lúng túng về quy trình, có độ trễ trong hướng dẫn thực hiện; chính quyền cấp xã mới thành lập phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc; đồng thời còn thiếu trang thiết bị, kinh phí và nhân lực phục vụ triển khai ở cơ sở.

Nhấn mạnh đất đai là nguồn lực quan trọng cần được quản lý hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xác định việc xây dựng CSDL đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; tổ chức thực hiện theo tinh thần một chiến dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.

Chỉ rõ hạn chế cần sớm khắc phục, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giai đoạn tới là phần việc khó nhất khi phải thu thập thông tin từ người dân để hoàn thiện dữ liệu của hơn 1,8 triệu thửa đất chưa có thông tin. Nếu tiếp tục triển khai với tiến độ hiện nay, tỉnh sẽ không hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, các địa phương phải tập trung cao độ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát địa bàn, đôn đốc và cập nhật tiến độ thường xuyên, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng CSDL đất đai trước ngày 31/10 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn và phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo theo từng địa bàn, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, thường xuyên xuống cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo kết quả theo địa bàn được phân công. Mọi vướng mắc vượt thẩm quyền phải được phản ánh ngay để tỉnh có giải pháp xử lý.

Đặc biệt, các địa phương phải thống nhất số liệu giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã, bảo đảm hoàn thành đối soát, chốt số liệu trước ngày 6/8 để báo cáo Trung ương. Việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống phải thực hiện đầy đủ, thống nhất, chế độ báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo trước 15 giờ thứ Năm hằng tuần, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, kể cả thuê chuyên gia và lực lượng cán bộ địa chính có kinh nghiệm để hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn cao điểm. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai để làm sạch, đối soát, đồng bộ dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai, bảo đảm thông tin "đúng, đủ, sạch, sống". Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, tạo thành đợt cao điểm vận động người dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp kê khai, đối soát dữ liệu và thực hiện các thủ tục đất đai.

Đối với các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành thống nhất số liệu thửa đất, chốt nhu cầu chỉnh lý, đo đạc, rà soát các chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 290 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xây dựng CSDL đất đai. Cấp ủy, chính quyền phải phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các lực lượng hỗ trợ và người dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn