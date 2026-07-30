07 tháng đầu năm 2026, Nghệ An giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên UBND; lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp UBND thường kỳ tháng 7/2026

Theo đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ Xuân, đồng thời tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu bảo đảm khung thời vụ đề ra; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; diện tích trồng lúa đạt 97,9% kế hoạch; diện tích trồng rừng đến hết tháng 7 đạt 16.047 ha, tăng 16,25%, sản lượng khai thác gỗ tăng 21,45%; tổng sản lượng thủy sản đạt 185,3 nghìn tấn, tăng 3,59% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo

Thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 7 tháng ước đạt 20.285 tỷ đồng (đạt 86,9% dự toán, tăng 29,7%). Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp mới cho 44 dự án, điều chỉnh 101 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 84.360,7 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ; trong đó tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 2,43 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 535 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt trên 3,68 tỷ USD, tăng 52,3%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 21,74%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh 25,24%. Các sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, tôn lợp, sữa tươi... duy trì đà tăng trưởng cao.

Thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt hơn 17.186 tỷ đồng (tăng 14,63%). Toàn tỉnh đã đón hơn 8,2 triệu lượt khách du lịch trong 7 tháng.

Trong tháng 7, các Tổ công tác của tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Tính đến ngày 23/7/2026, Nghệ An đã giải ngân 7.650 tỷ đồng (đạt 40,83% tổng kế hoạch), cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Toàn tỉnh có 2.024 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 21,27%) và 710 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng gần 31%).

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Nghệ An xếp thứ 3 cả nước. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động kết nối cung cầu lao động được triển khai tích cực, tổ chức thành công ngày hội việc làm đợt 3/2026 tại Khu công nghiệp Hoàng Mai; 7 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 29.100 người, đạt 61,91% kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức tốt công tác diễn tập tác chiến các xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực

Bên cạnh những điểm sáng, báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất vụ Hè Thu - Mùa. Lượng nước về các hồ thủy điện thấp khiến sản lượng điện tháng 7 giảm 41,04% so với cùng kỳ, tạo áp lực cho đà tăng trưởng Quý III.

Tiến độ giải ngân chưa đồng đều, vẫn còn 64 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh (trong đó 15 đơn vị đạt dưới 15%).

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn