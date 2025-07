Nghệ An tiếp nhận hơn 38,5 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Riêng trong ngày 25/7, theo báo cáo sơ bộ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về việc chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, có 20 tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị đến trực tiếp trao quà ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp nhận sự ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 từ Nhà sáng lập Ecopark với số tiền 1 tỷ đồng. Ảnh: ĐB

Đơn cử như Nhà sáng lập Ecopark trao 1 tỷ đồng; Công an tỉnh Nghệ An ủng hộ 450 triệu đồng; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ 350 triệu đồng; Bệnh viện hữu nghị Ba Lan 350 triệu đồng; Thanh tra tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng; Hội Người cao tuổi Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng…

Ngày sau đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo và Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã trực tiếp trao tiền, hiện vật cho các xã bị ảnh hưởng cơn bão số 3 để hỗ trợ người dân. Ảnh: MT

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kịp thời sẻ chia với người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An (áo vàng) trực tiếp trao quà, thăm hỏi người dân vùng lũ. Ảnh: ĐB

Đồng thời khẳng định, toàn bộ số tiền, hiện vật ủng hộ sẽ được đưa vào Quỹ tiếp nhận của Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp, phân bổ công khai, minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng; góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

