Nghệ An xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về sáp nhập xã

Lực lượng chức năng làm việc với anh N.S.L. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Giai Lạc phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên N.S.L.bds đăng tải trên một Fanpage thông tin sai sự thật về sáp nhập xã.

Công an xã Giai Lạc xác định chủ nhân tài khoản nói trên là anh N.S.L. và mời người đàn ông này đến làm việc.

Công an xã Giai Lạc xác định anh N.S.L. đã vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngày 15/5 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Với hành vi này, anh N.S.L. bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Đáng nói, sau khi nội dung được đăng tải, dù được một người bạn lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở nhưng tài khoản này còn thách thức.

Tại cơ quan công an, anh L. đã thừa nhận hành vi của mình. Người đàn ông này cho biết tình cờ thấy hình ảnh thể hiện thông tin sáp nhập các xã thuộc địa bàn huyện Yên Thành cũ trên mạng xã hội nên tải xuống, đăng vào nhóm nhằm "câu view", tăng tương tác.

Anh L. cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn

