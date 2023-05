Nghệ An: Thu nhận gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Kết quả dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đã tăng một cách đột phá.

Trong tháng 4, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt mức trung bình 48,91%, tăng 5,41% so với tháng 3. Nổi bật là nhóm dịch vụ công Cư trú của ngành Công an, nhóm dịch vụ công ngành Điện lực được tiếp nhận đạt tỷ lệ 100% trên Cổng dịch vụ công; nhóm dịch vụ công cấp hộ chiếu, xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) của ngành Công an được tiếp nhận đạt từ 95 - 100% trên Cổng dịch vụ công; nhóm dịch vụ công ngành Tư pháp được tiếp nhận đạt tỷ lệ 85.7%; Bảo hiểm xã hội tiếp nhận đạt tỷ lệ 86,23%...

Công an thành phố Vinh trực tiếp xuống cơ sở thu thập thông tin cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho học sinh. Nguồn: congan.nghean.gov.vn