Đến tận nhà cấp căn cước công dân cho người dân tại huyện miền núi Kỳ Sơn

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa ở trụ sở đơn vị, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Kỳ Sơn còn triển khai, duy trì tổ công tác lưu động, không quản ngại khó khăn, nắng mưa vất vả, trèo đèo, lội suối, vào từng bản làng, tuyên truyền và làm thủ tục cấp CCCD cho bà con dân bản.

Chứng kiến một tổ công tác của Công an huyện Kỳ Sơn đến thu nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho bà con dân bản Sao Va, xã Bảo Thắng - nơi 100% đồng bào là dân tộc Khơ Mú, mới thấy hết những khó khăn, vất vả không thể nói thành lời của cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ này.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến tận nhà tại các bản làng để làm thủ tục cấp CCCD cho bà con

Từ 4 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Kỳ Sơn đã chuẩn bị máy móc, thiết bị (máy tính, máy lăn vân tay, máy ảnh…). Quãng đường dài khoảng 25 km từ trung tâm xã vào đến bản Sao Va chỉ có con đường đất độc đạo trơn trượt, có những đoạn đường với mỏm đá lởm chởm khiến cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác di chuyển phải hết sức cẩn thận. Vì vậy, tổ công tác đã dùng thùng xốp, lót vải khô sạch để đựng máy móc, thiết bị nhằm hạn chế va chạm, gây hư hỏng. Thời tiết đang đầu mùa hạ, nhưng do ảnh hưởng của đợt rét “nàng bân” nên tối và rạng sáng vẫn còn rất lạnh, sương mù giăng lối che kín cả lối đi, tổ công tác phải dùng cả đèn pin cùng với đèn xe máy mới soi rõ đường để đi.

Trầy trật sau hơn 2 giờ đồng hồ, những chiếc xe mô tô bám đầy bùn đất, tổ công tác đã đến được bản Sao Va, xã Bảo Thắng. Đón nhận những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười tươi, thể hiện sự phấn khởi, hào hứng của của người dân trong bản, đã xóa tan mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ sau quá trình di chuyển quãng đường dài.

Các bước tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD tuy khá đơn giản, nhưng tại bản Sao Va lại mất rất nhiều thời gian. Do bản chưa có điện lưới nên tổ công tác đã sử dụng máy phát điện (điện nước) để vận hành máy móc, thiết bị. Song, do điện (nước) không ổn định khiến hiệu quả sử dụng thiết bị, máy móc gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp công dân bệnh nặng, già yếu, không thể ngồi dậy rất khó chụp hình hoặc tuổi cao bàn tay chai sạn, vân tay mất nét, khó lấy dấu vân tay... Đối với hộ gia đình neo người, các cụ già, ốm đau, bệnh tật thì tổ công tác cử cán bộ vào tận từng nhà để cấp CCCD nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Khắc phục mọi khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kỳ Sơn đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho bà con, nhất là các cụ già, neo đơn, ốm yếu, bệnh tật, dù là nơi xa xôi nhất

Trước đó, để tổ công tác thực hiện cấp CCCD được thuận tiện hơn, lực lượng Công an xã tiến hành rà soát số công dân hiện đang có mặt trên địa bàn (đủ điều kiện) chưa được cấp CCCD; đồng thời phối hợp với ban ngành, đoàn thể đã chủ động tổ chức thông báo, tuyên truyền bằng loa cầm tay để người dân nắm bắt được thời gian, địa điểm của tổ công tác cấp CCCD lưu động. Một số người dân đi rẫy và ở lại trên rẫy, cán bộ cũng phải cắt rừng, lội suối lên rẫy vận động người dân trở về bản để làm CCCD.

Từ ngày 27/1/2023 cho đến nay, Công an huyện Kỳ Sơn đã luôn duy trì tổ công tác cấp CCCD lưu động đến tận các bản, tận nhà người dân, theo đó thu nhận 5.530 hồ sơ căn cước công dân, trong đó cấp mới 5.334 hồ sơ, cấp đổi 29 hồ sơ, cấp lại 167 hồ sơ.

Theo đại diện Công an huyện Kỳ Sơn, với đặc thù là huyện miền núi rẻo cao, khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống không tập trung, trình độ nhận thức của người dân chưa cao, nhiều người còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ CCCD. Người dân thường xuyên đi rẫy, đi rừng, ít khi trở về nhà. Do đó, việc vận động, tuyên truyền người dân làm CCCD gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bản làng ở xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn. Trên địa bàn huyện hiện có 72 bản chưa có điện lưới, Công an huyện phải mang máy phát điện vào các bản để cấp CCCD cho người dân.

Với mục tiêu 100% công dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trong độ tuổi theo quy định được cấp CCCD, nhất là hoàn thành mục tiêu của chiến dịch “70 ngày đêm”, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kỳ Sơn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, tăng ca, tăng thời gian thu nhận hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Quá trình làm nhiệm vụ cấp CCCD tại miền biên viễn Kỳ Sơn dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng có biết bao câu chuyện, hình ảnh đẹp về việc làm ý nghĩa, nhân văn ấy đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng Nhân dân. Việc triển khai cấp CCCD, nhất là đến tận nhà cấp CCCD người già, neo đơn, ốm đau, bệnh tật của Công an huyện Kỳ Sơn là một trong rất nhiều phần việc cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ”; đồng thời thể hiện tình cảm, sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

