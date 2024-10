Nghệ An: Thu hồi hơn 48.000m2 đất tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thu hồi 48.278,5m2 đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Nghi Sơn thuộc thửa đất số 194 và 195, tờ bản đồ số 12 tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Khu đất được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Quyết định số 398 ngày 16/7/2019 và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho thuê tại Quyết định số 146 ngày 17/7/2020. Lý do thu hồi đất do Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Nghi Sơn không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số CX 268359 và CX 268360 ngày 26/3/2021 cấp cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Nghi Sơn để quản lý theo quy định; bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để quản lý, đưa vào sử dụng theo quy hoạch được duyệt; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao UBND xã Quỳnh Vinh quản lý, bảo toàn toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Nghi Sơn chấp hành quyết định thu hồi đất; thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước.

