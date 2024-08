Chi trả đền bù dự án mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Nghệ An - Bài cuối: Liệu có bị thu hồi số tiền được phân bổ?

Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An vào ngày 10/7 vừa qua, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ tỉnh; những vấn đề cử tri quan tâm, đề xuất, kiến nghị của MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, có kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm có giải pháp xử lý, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện giải ngân 1.275 tỷ đồng chi trả bồi thường GPMB cửa các dự án mở rộng QL1A cho người dân.