Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An-Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600 mm.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 26-8, áp thấp ở vị trí 19,3 độ Vĩ Bắc - 102,1 độ Kinh Đông (Trung Lào), suy yếu thành vùng áp thấp dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm khoảng 17,0-20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây 108,5 độ Kinh Đông. Rủi ro cấp 3 (Vịnh Bắc Bộ).

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Theo đó, trên biển, trong sáng nay (26-8), ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư) có gió cấp 6-7, giật 8, sóng 2-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An, ven biển Ninh Bình gió cấp 6-7, giật 9.

Từ sáng sớm 26-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh mưa từ 50-100 mm, có nơi hơn 200 mm, nguy cơ mưa lớn cường suất hơn 100mm/3 giờ.

Một số khu vực như Hà Nội có mưa to kèm dông; Đà Nẵng không mưa; TP Hồ Chí Minh mưa rào, dông vào chiều tối. Từ sáng sớm 26, 27-8, khu vực Thượng và Trung Lào mưa từ 100–250 mm, cục bộ có nơi hơn 500mm.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lạng Sơn, cụ thể là tại các địa bàn như: Bằng Mạc, Bắc Sơn, Bình Gia, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Điềm He, Đình Lập, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khuất Xá, Kiên Mộc, Nhân Lý, Nhất Hòa, Quan Sơn, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tri Lễ, Vạn Linh, Văn Quan, Vũ Lăng, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc.

