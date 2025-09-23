Nghệ An tham dự cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (Ragasa)

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của bão, trên các vùng biển sẽ có gió giật mạnh. Ven biển từ Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão 0,5–1m, nguy cơ sạt lở đê, kè, thiệt hại nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu. Trên đất liền, dự báo từ sáng ngày 25/9, ven biển Quảng Ninh–Thanh Hoá gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An mưa to đến rất to, phổ biến từ 100–250mm, cục bộ trên 400mm vào đêm 24-26/9. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất.

Điểm cầu Nghệ An tham dự cuộc họp trực tuyến

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản về việc chủ động ứng phó bão Ragasa gần Biển Đông.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 10 giờ ngày 23/9/2025, số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 2.404 phương tiện/11.022 lao động (neo đậu trong tỉnh là 2.339 phương tiện/10.644 lao động; neo đậu ngoại tỉnh là 65 phương tiện/378 lao động); 491 phương tiện/2.048 lao động đang hoạt động trên biển.

Tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chủ trì thông báo đến tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 913 hồ đầy nước; 145 hồ mực nước lớn hơn 70%, 02 hồ có dung tích từ 50-70%...

Mực nước lúc 11 giờ ngày 23/9 của hồ Vực Mấu là 19,26 m/21,0 m; hồ Sông Sào là 75,52 m/75,7 m, dự kiến mở tràn từ 7 giờ ngày 24/9.

Các địa phương đang tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các cơ quan thông tin đại chúng cũng đã có thông báo về diễn biến Bão số 9 để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về những công việc đã chuẩn bị để ứng phó với bão 9, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh dù bão ở cấp độ nào cũng phải chủ động lên các phương án để ứng phó trước bão, trong bão và sau bão không được chủ quan, không có cơn bão nào là cơn bão nhẹ. Cơn bão này được dự báo rất mạnh, là siêu bão trên biển Đông. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện theo các kịch bản, phương án ứng phó với thiên tai một cách cụ thể; có sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng cần phát các bản tin, huy động các lực lượng trên biển kêu gọi, hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; giúp người dân bảo vệ an toàn hoạt động nuôi trồng hải sản; có phương án di dân khỏi vùng nguy hiểm.

“Phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chú ý hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn”- Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn