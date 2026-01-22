Nghệ An tăng tốc GPMB dự án đường băng hơn 545 tỷ đồng tại sân bay Vinh

Dự án hạ tầng hàng không hơn 545 tỷ đồng, mở rộng năng lực khai thác

Nghệ An đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh – một trong những dự án hạ tầng hàng không trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 67ha do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Sân bay Vinh là sân bay lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ và là một trong những sân bay quan trọng nhất cả nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay sẽ nâng công suất lên 8 triệu khách/năm, và đạt 14 triệu khách/năm vào năm 2050.

Dự án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về năng lực khai thác, tạo dư địa tăng trưởng cho vận tải hàng không, logistics và du lịch của địa phương trong trung và dài hạn.

Theo Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 19/2/2025 của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng hàng không Quốc tế Vinh được quy hoạch là sân bay cấp 4E. Giai đoạn 2021–2030, cảng sẽ được mở rộng nhà ga hành khách T1 đạt công suất 5 triệu lượt hành khách mỗi năm, đồng thời quy hoạch nhà ga T2 với công suất 3 triệu lượt hành khách/năm. Khi các hạng mục này hoàn thành, tổng công suất toàn cảng sẽ đạt khoảng 8 triệu lượt hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa.

Trong cấu phần hạ tầng then chốt, đường cất hạ cánh hiện hữu (đường CHC số 1) sẽ được kéo dài lên 3.000m, bổ sung hệ thống đường lăn song song cách tim đường băng 180m và mở rộng sân đỗ lên khoảng 15 vị trí code C. Đây là điều kiện quan trọng để cảng có thể tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng, tăng tần suất khai thác và mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là các chặng bay dài.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, ngày 9/7/2025, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành Nghị quyết số 346/NQ-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài đường cất hạ cánh. Dự án có quy mô kéo dài thêm 600m đường băng hiện hữu, kết hợp xây dựng các đường lăn chờ, với tổng mức đầu tư 545,055 tỷ đồng. Hiện ACV đang hoàn thiện báo cáo để trình thẩm định lại và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.

GPMB là “nút thắt”, Nghệ An đặt mốc bàn giao trước 30/4/2026

Song song với công tác chuẩn bị đầu tư, Nghệ An đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng – khâu được đánh giá là yếu tố quyết định tiến độ dự án. Trên thực địa, ACV đã triển khai một số hạng mục kỹ thuật ban đầu, trong đó công tác ép cọc nhồi và xử lý nền đất yếu trên diện tích khoảng 7,54 ha đất trống nằm trong hàng rào cảng hàng không đã đạt khoảng 60% khối lượng.

Tuy nhiên, công tác GPMB tại các phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, bồi thường hoa màu khai hoang từ trước năm 1980, cũng như các kiến nghị phát sinh về tái định cư do người dân lo ngại tác động tiếng ồn, kể cả trong trường hợp không thuộc diện thu hồi đất theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương, ACV và các cơ quan quốc phòng liên quan hoàn thành việc thẩm định điều kiện di dời các công trình quốc phòng trước ngày 25/1/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương hoàn thiện bản đồ trích lục, trích đo, phê duyệt và bàn giao cho các địa phương trước ngày 30/1/2026; đồng thời đẩy nhanh công tác cắm mốc, xác định ranh giới đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 371 đang quản lý, bảo đảm đúng phạm vi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án kéo dài thêm 600m đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng.

Về phía chủ đầu tư, ACV được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và cung cấp đầy đủ tài liệu cho các địa phương phục vụ công tác trích đo, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp dự án hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/4/2026.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp hạ tầng đơn thuần. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An mở rộng kết nối vùng và quốc tế, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, logistics và thu hút đầu tư, qua đó gia tăng sức cạnh tranh và dư địa tăng trưởng cho toàn khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

