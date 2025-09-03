Nghệ An: Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trước những diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống lại tác hại của thuốc lá.

Nâng cao hiểu biết của người dân về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), Sở Y tế Nghệ An và CDC tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đồng bộ. Các kế hoạch hành động đã được ban hành, cùng với các buổi tập huấn và chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Các biển báo "Cấm hút thuốc lá" đã được lắp đặt tại nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc theo quy định của pháp luật.

Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các trường học đóng vai trò quan trọng, giúp học sinh có nhận thức rõ về tầm nguy hại của thuốc lá, đặc biệt là các loại thuốc lá thế hệ mới. Ảnh: PV

Đặc biệt, CDC Nghệ An đã tổ chức các cuộc khảo sát tuân thủ luật Luật PCTHTL tại 7 loại địa điểm chính từ trường học, bệnh viện đến nhà hàng và khách sạn, nhằm đánh giá thực trạng năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương. Các cuộc phỏng vấn sâu với các cơ quan ban ngành và thảo luận nhóm với các tổ chức xã hội cũng được thực hiện để có cái nhìn toàn diện.

Theo bác sĩ Lê Tuấn Anh, Trưởng khoa Phòng chống Bệnh không lây nhiễm, CDC Nghệ An, những nỗ lực này đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Các buổi truyền thông và cuộc thi được tổ chức tại các trường học đã giúp nâng cao nhận thức cho học sinh và cán bộ.

Ngoài ra, CDC còn phối hợp với Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) để triển khai các hoạt động nâng cao năng lực điều phối, giám sát và thực thi luật. Gần đây nhất, CDC đã tham gia hỗ trợ cuộc thi "Rung chuông vàng" về phòng, chống tác hại thuốc lá tại các trường học trên địa bàn.

Đẩy lùi những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá

Bên cạnh những thành tựu, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trước tác hại của thuốc lá, trong khi việc kinh doanh thuốc lá diễn ra tràn lan với giá bán thấp, dễ dàng tiếp cận, ngay cả với trẻ vị thành niên.

Một thách thức lớn khác là sự thiếu gương mẫu của một số lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan. Hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá chuyên sâu cũng chưa được triển khai rộng khắp. Mặc dù có các buổi tư vấn lồng ghép, nhưng chưa có cơ sở cai nghiện chuyên sâu hay hỗ trợ dùng thuốc cho những người nghiện nặng.

Việc thực thi và xử phạt các hành vi vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn do lực lượng thanh tra mỏng, thiếu kinh phí. Tình trạng buôn lậu thuốc lá, thuốc lá giả và thuốc lá thế hệ mới với thủ đoạn tinh vi cũng gây trở ngại lớn cho việc kiểm soát. Bên cạnh đó, việc cán bộ phụ trách công tác này thường xuyên thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến tính đồng bộ và sâu rộng của các hoạt động.

Để giải quyết những vấn đề trên, bác sĩ Lê Tuấn Anh đưa ra một số kiến nghị, trước hết, cần tăng cường thực thi luật tại trường học thông qua các buổi tập huấn, cuộc thi và cung cấp tài liệu. Việc hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học cũng cần được đẩy mạnh với việc cung cấp biển hiệu và hướng dẫn xây dựng quy chế.

Ngoài ra, cần tăng cường sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá bán lẻ và các loại thuốc lá mới. Việc hỗ trợ kinh phí cho công tác kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các vi phạm là điều cần thiết.

Tỉnh Nghệ An đang nỗ lực hết mình để xây dựng một môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc. Tuy nhiên, hành trình này đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm từ cả chính quyền, các tổ chức và toàn thể cộng đồng để đẩy lùi những tác hại nghiêm trọng mà thuốc lá gây ra.

Tác giả: V.A

Nguồn tin: daibieunhandan.vn