Nghệ An: Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng vận tải Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An Nguyễn Sĩ Thắng Thông tin, để bảo đảm việc đi lại, vui chơi dịp lễ an toàn cho người dân trong và ngoại tỉnh đến với Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm an toàn trên mọi cung đường cũng như các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Dịp lễ năm nay, giá vé các tuyến xe vận tải tại Nghệ An không có sự thay đổi. Các đơn vị đều nắm bắt rõ các chỉ đạo chung của ngành, Sở, đảm bảo việc phục vụ hành khách đi lại an toàn. Tăng chuyến, theo dõi giám sát chặt chẽ hành trình xe, kịp thời xử lý các hành vi chạy quá tốc độ, dừng đón trả khách sai điểm quy định gây ách tắc, không chở quá số người quy định....

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, cac lực lượng chức năng Nghệ An nêu cao trách nhiệm, tăng cường công tác, nhiệm vụ.

Sở GTVT Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị khai thác quản lý bến xe, tàu, cảng hàng không xây dựng kế hoạch phục vụ khách dịp lễ, chỉnh trang bến bãi, vệ sinh môi trường, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ. Cam kết không tăng giá dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ...

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh Nghiêm Mạnh Tuấn thông tin, dịp này mỗi ngày Cảng phục vụ khoảng 16 đến 18 chuyến bay, với 4.500 đến 5.000 hành khách. Theo thống kê, ngày 25/4 có 16 chuyến đi và đến ở sân bay Vinh, ngày 26/4 là 18 chuyến và hôm nay 27/4 dự kiến 16 chuyến.

Qua theo dõi số lượng chuyến bay so với ngày thường không tăng đột biến, chỉ tăng nhẹ. Cảng hàng không cũng luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường trách nhiệm công tác đối với từng bộ phận, đảm bảo an ninh trật tự nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đến và đi tại Cảng.

Giám đốc khai thác đường sắt chi nhánh Nghệ Tĩnh Nguyễn Thanh Hải thông tin, giá vé dịch vụ vận tải đường sắt dịp lễ năm nay tăng 10 đến 15%. Tại ga Vinh, vào các ngày lễ 30/4- 1/5, mỗi ngày tăng 3 chuyến Vinh – Hà Nội. Số lượng hành khách lên, xuống ở ga Vinh dịp lễ tăng khoảng 300%, mỗi ngày từ 2.200 đến 2.600 hành khách, trong khi đó ngày thường chỉ ở mức 8.00 đến 1.000 hành khách.

Giá vé vận tải đường bộ không có sự thay đổi, Sở Giao thông vận tải Nghệ An yêu cầu các bến, nhà ga, cảng hàng không tăng cường an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

“Để bảo đảm tốt cho việc đi và đến của người dân, ga Vinh bố trí lãnh đạo trục 24/24, nhân lực tăng cương tối đa để làm tốt công tác phục vụ nhu cầu hành khách, vệ sinh toa xe, chất lượng phục vụ, bố trí hành trình hợp lý, phối hợp vói chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trên tàu, dưới ga”, ông Hải nêu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại lớn trong dịp nghỉ lễ của Nhân dân trong và ngoại tỉnh đến với Nghệ An, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường trực nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát 24/24. Kịp thời hỗ trợ người dân trên các tuyến đường, xử lý các tình huống khi xảy ra ùn tắc, mất an toàn...Tiếp tục tăng cường xử lý nồng độ cồn, vi phạm quá tốc độ cho phép với tinh thần kiên quyết, không có ngoại lệ.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn