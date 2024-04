Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024

Xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm ATGT

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông lớn (bến xe, nhà ga, cảng hàng không...), thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn chỉnh trang, bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, nhất là tại các công trình thi công trên đường đang khai thác. Khắc phục kịp thời sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch. Khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn bảo đảm dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Kịp thời phát hiện và xử lý tồn tại, bất cập phát sinh.

Đồng thời phối hợp với Khu quản lý đường bộ II và các đơn vị địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông, phương án tổ chức giao thông tại các nút giao với đường Cao tốc đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt để phục vụ thông xe trong dịp 30/4.

Phối hợp chính quyền địa phương các cấp tăng cường quản lý an toàn đường thủy tại các bến khách ngang, dọc sông, các điểm du lịch và trên tuyến Lan Châu – Đảo Ngư. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn. Tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi khi đi thuyền, đò qua sông.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT, ùn tắc giao thông, như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, vi phạm thời gian lái xe liên tục, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định; vi phạm khi qua đường ngang; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm... Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện.

Xây dựng phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, lưu ý tại các điểm trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới TNGT, ùn tắc giao thông, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1 và các nút giao với đường Cao tốc, khu vực nội thành phố Vinh, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, nhà ga...

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí các nhiệm vụ cụ thể trong đảm bảo trật tự ATGT.

Phối hợp đảm bảo ATGT trên địa bàn

UBND tỉnh đề nghị Tỉnh Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên, nhất là sinh viên, công nhân lao động về quê nghỉ Lễ; tuyên truyền lên án tình trạng thanh niên vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lên án mạnh mẽ tình trạng sử dụng mô tô, xe máy tụ tập lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phát động phong trào thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực đông người, các bến đò, khu du lịch... nhằm đảm bảo ATGT trong những ngày nghỉ lễ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi đi từ đường nhánh ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang, đường sắt; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

UBND tỉnh đề nghị Khu Quản lý đường bộ II chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông tăng cường kiểm tra, rà soát, chỉnh trang hệ thống ATGT và đảm bảo an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, đặc biệt trên các trục giao thông chính như QL.1, QL.7, QL.46, QL.46C, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường đến các khu du lịch trên địa bàn; khẩn trương xử lý các vị trí mất ATGT mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn đảm bảo dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Chỉ đạo các đơn vị thi công trên các đoạn, tuyến vừa thi công, vừa khai thác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn không để xẩy ra tình trạng ùn tắc giao thông, TNGT, bố trí đèn hiệu, biển báo đầy đủ, những nơi chưa thi công xong phải xử lý vuốt nối êm thuận, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Kiểm tra đảm bảo ATGT tại các nút giao với đường Cao tốc nhất là đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đảm bảo không để xẩy ra ùn tắc giao thông, TNGT tại các khu vực nút giao với cao tốc.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, gắn chặt với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại. Nỗ lực cao nhất không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Đối với các địa phương có tổ chức các hoạt động du lịch, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, cần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các lái xe tuân thủ quy tắc giao thông và các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trên các đoạn đường đèo dốc quanh co, ban đêm; có phương án phân luồng giao thông phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện.

Đối với các địa phương có các tuyến cao tốc đi qua, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án tổ chức giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt; đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến từ Diễn Châu – Bãi Vọt để thông xe dịp 30/4.

Đối với các địa phương có bến đò hoạt động phải bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn tình trạng chở quá số người quy định; bổ sung các thiết bị cứu sinh, giám sát việc sử dụng thiết bị cứu sinh khi đi đò; các địa phương nơi có diễn ra các hoạt động du lịch cần tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng sở tại tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT, không để xẩy ra TNGT.

Các địa phương có đường sắt đi qua phải triển khai các biện pháp ngăn chặn TNGT đường sắt, nhất là tại các lối đi tự mở có mật độ giao thông cao, phải bố trí người chốt gác, hướng dẫn giao thông; không để TNGT đường sắt xẩy ra trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xẩy ra TNGT đường sắt tại các lối đi tự mở do không được bố trí cảnh giới chốt gác theo quy định…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn