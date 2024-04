Triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông quý II năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý I/2024 về cơ bản được kiềm chế

Trong quý I/2024, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, đồng thời tập trung nhiều đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm TTATGT. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương về tình hình TTATGT trong quý I/2024 về cơ bản được kiềm chế. Số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm với cùng kỳ năm 2023 giảm 484 người chết (-15,1%), tuy nhiên, số vụ TNGT và số người bị thương vì TNGT lại có xu hướng tăng cao cụ thể là tăng 1.194 vụ (+22,3%) và tăng 1.847 người bị thương (+54.3%).

Trong quý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao và sự vào cuộc nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về bảo đảm TTATGT trong toàn lực lượng Công an; Cảnh sát giao thông của Bộ Công an và các địa phương tăng cường tối đa lực lượng, phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT, nhất là duy trì kiểm tra, xử lý hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý xuyên suốt trong dịp cao điểm... có vai trò quan trọng trong kéo giảm TNGT.

Ngành Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm đổi mới, điều chỉnh kịp thời tổ chức giao thông; chủ động rà soát, phát hiện, đồng thời tiếp thu kiến nghị của lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, báo chí và người dân để xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT.

Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin về tình hình TTATGT trong các bản tin thời sự hàng ngày, cảnh báo các nguy cơ cao gây TNGT, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh TNGT trong đợt cao điểm. Các địa phương ngày càng vào cuộc sâu sát và hiệu quả hơn trong công tác bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT trong quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để...

Bảo đảm TTATGT đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5 và cao điểm Du lịch Hè 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm TTATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Yêu cầu các địa phương có TNGT tăng trong quý I có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm TNGT trong quý II và cả năm 2024. Tổ chức đoàn kiểm tra của Uỷ ban ATGT Quốc gia tại một số địa phương có tình hình TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 03 tháng đầu năm 2024.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách về ATGT. Tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT gắn với chủ đề của Năm ATGT 2024. Tiếp tục chỉ đạo các Ban QLDA, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải… Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe…

Bộ Công an hoàn thiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về “Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô”. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác này. Duy trì thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng Công an trong lĩnh giao thông và hoàn thành dịch vụ thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp tình hình thực tiễn, kiến nghị giải quyết các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/5, nghỉ hè và kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2024...

Các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch Năm ATGT 2024 tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương sơ kết công tác bảo đảm TTTAGT quý I và định hướng nhiệm vụ Quý II/2024; triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm TTATGT đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5 và cao điểm Du lịch Hè 2024…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn