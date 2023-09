Nghệ An tạm dừng liên kết đào tạo kỹ năng sống trong trường học

Tỉnh Nghệ An hiện có 152 đơn vị hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được Sở GD&ĐT cấp giấy phép. Tính đến tháng 9/2023, có 18 trung tâm có chương trình được Sở GD&ĐT thẩm định đủ điều kiện dạy trong các cơ sở giáo dục. Nội dung hoạt động giáo dục KNS và giáo dục ngoài giờ chính khóa được thực hiện theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Trong năm học 2022-2023 vừa qua, các trung tâm giáo dục KNS trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức được hơn 4.000 lớp học với gần 80.000 học viên, trong đó có hơn 63.000 học viên ở các lớp học và hơn 16.000 học viên học tại các trung tâm. Thực hiện công tác quản lý, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thành lập các đoàn kiểm tra phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, liên ngành, xử lý nghiêm khắc các đơn vị khi có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động. Năm học 2022-2023, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử lý 4/13 đơn vị kiểm tra tại TP Vinh do hoạt động có nội dung ngoài cấp phép.