Nghệ An: Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu

Cận kề với Tết Trung thu, nhiều mặt hàng về thực phẩm bắt đầu sôi động với số lượng lớn. Trong đó đáng chú ý là mặt hàng bánh trung thu, được xem như một hương vị đặc trưng của dịp Tết Trung thu, cũng bởi thế thị trường này thu đến hẹn lại lên, các đơn vị sản xuất tung ra nhiều loại bánh, mẫu mã hết sức bắt mắt.

Dạo một vòng quanh TP Vinh (Nghệ An), trên các trục đường nội thành như Lê Mao, Quang Trung, Lê Lợi các điểm bán hàng bánh trung thu mọc lên san sát, với số lượng lớn và đa chủng loại. Điển hình như khu vực đối diện Công viên trung tâm TP Vinh, thuộc phường Lê Mao, tại đây năm nào cũng quy tụ trên dưới 10 gian hàng bày bán các sản phẩm đến từ các hãng bánh truyền thống và những hãng bánh mới. Với số lượng nhà sản xuất nhiều, các hãng bánh trung thu cũng vì thế thỏa sức cạnh tranh về mẫu mã, chất lượng. Điểm qua vài gian hàng bày bán bánh tại đây, phóng viên ghi nhận có rất nhiều mẫu mới, hương vị lạ và giá thành thì cũng không phải là bình dân.

Thị trường bánh, thực phẩm dịp Tết Trung thu tại TP Vinh này khá sôi động (ảnh Hoàng Phạm)

Nhân viên bán hàng của một hãng bánh trung thu tại đây cho biết, bánh trung thu của hãng này có trụ sở và sản xuất ở TP Hồ Chí Minh. Năm nay có rất nhiều dòng bánh nướng mới, như: cua hoàng đế sốt singafore, tôm alaska sốt tiêu đen, hạt sen mứt dâu việt quất....Mỗi chiếc bánh như vậy dù đã được “khuyến mãi về giá” nhưng vẫn bán ra thị trường với giao động mức từ gần 80.000đ đến 140.000/1 bánh có trọng lượng 180g. Như vậy, để có hộp bánh trung thu tầm 4 chiếc hoặc 6 chiếc thì người tiêu dùng phải tiêu tốn khá nhiều tiền.

Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) Nguyễn Tam Kỳ thông tin, tại thời điểm hiện nay, phường Lê Mao đang cho 10 đơn vị hợp đồng thuê địa điểm bày bán các mặt hàng bánh trung thu trên một số trục đường, địa điểm trung tâm. Các đơn vị tham gia các gian hàng bày bán các sản phẩm sẽ phối hợp cung cấp các giấy tờ pháp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm...theo quy định, phường nắm và giám sát trong quá trình họ thuê mướn địa điểm.

Trưởng phòng Y tế TP Vinh Hồ Thị Hoa cho biết, địa bàn có khá nhiều mặt hàng bánh trung thu, riêng tại TP Vinh cũng đã có nhiều cơ sở sản xuất, bên cạnh đó là hàng hóa từ các nơi về khá lớn. Các cửa hàng, bánh đa chủng loại, hương vị và được bày bán khá bắt mắt. Trước thị trường bánh trung thu khá sôi động này, bà Hồ Thị Hoa khuyến cáo, người tiêu dùng trước khi mua cần kiểm tra cẩn thận hạn sử dụng in trên bao bì, xem nguồn gốc xuất xứ bánh cũng như cách bảo quản, lựa chọn các hãng bánh truyền thống có thương hiệu....Bên cạnh các mặt hàng bánh, kẹo phục vụ Tết Trung thu thì người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm như đồ chơi, thận trọng với những mặt hàng không nguồn gốc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Phó Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An Nguyễn Hồng Phong thông tin, thị trường hàng hóa, bánh trái dịp Tết Trung thu cũng khá sôi động, năm nào cũng vậy, thời gian này được xem là cao điểm để lực lượng chức năng nói chung, Quản lý thị trường Nghệ An nói riêng phải tăng cường công tác, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

Cùng với việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất hàng hóa tại địa bàn, thì nêu cao việc tuyên truyền, ký cam kết. Kịp thời đăng tải, truyền thông việc thực hiện kiểm tra, xử lý cá cơ sở kinh doanh, sản xuất hàng hóa vi phạm pháp luật. Những dịp cao điểm này, lực lượng Quản lý thị trường phải bám sát địa bàn, tăng cường theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, phối hợp với các đơn vị chức năng trong tỉnh thực hiện kiểm tra liên ngành...

Nhằm tăng cường bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về nội dung tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Tiếp đó Sở Công thương Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch số 654/KH-ĐKTR tiến hành lập đoàn liên ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Công thương chủ trì. Nội dung nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm của UBND các huyện, thành, thị trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu (Ảnh Hoàng Phạm)

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP… Đoàn kiểm tra theo kế hoạch (đối với cơ quan quản phảan toàn vệ sinh thực phẩm) và kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh đến hết ngày 6/10/2023. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; việc bảo đảm hồ sơ pháp lý, chất lượng thực phẩm; kiểm tra việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm...

Là đơn vị có thành viên trực tiếp tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An Phạm Ngọc Quy khuyến cáo người tiêu dùng, khi mua bánh, kẹo trung thu cần lựa chọn cơ sở kinh doanh có uy tín, kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm với đầy đủ thông tin của cơ sở sản xuất, có địa chỉ và nguồn gốc xuất xứ; còn hạn sử dụng; Trước khi ăn cần kiểm tra lại bằng cảm quan như màu sắc, mùi vị, dấu hiệu bất thường khác.

Cùng với các thực phẩm khác, thị trường bánh trung dịp này đã khá sôi động, các cơ quản quản lý nhà nước tại Nghệ An đã lập đoàn kiểm ra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 14/9/2023, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh, kẹo phục vụ Tết trung thu trên địa bàn TP Vinh phát hiện nhiều vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 2 cơ sở trên và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm, tổng trị giá thu phạt gần 35 triệu đồng.

