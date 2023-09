Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An: Hai dự án chậm tiến độ nhiều năm

Dự án do Cty Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư hiện vẫn là bãi đất bỏ không.

Qua tìm hiểu được biết, Dự án Chung cư cao tầng gắn với thương mại dịch vụ (tại số 155 đường Trường Chinh) do Cty Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 19/7/2011. Dự án có tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng, mục tiêu xây dựng chung cư cao tầng gắn với thương mại dịch vụ. Tiến độ thực hiện từ quý III năm 2011 đến quý IV năm 2012, hết năm 2012 phải đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Quá thời hạn triển khai dự án hơn 10 năm, ngày 24/2/2022, UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư được gia hạn tiến độ dự án đến quý IV năm 2022 tại Công văn số 1157. Sau hơn 10 năm chậm tiến độ, dự án tiếp tục được gia hạn, nhưng đến nay khu đất vẫn chỉ là bãi đất trống.

Sau khi có kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị. Ngày 11/1/2023, Sở Xây dựng có công văn báo cáo.

Theo đó, dự án nhà ở cao cấp, thương mại dịch vụ do Cty Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 5866 ngày 25/12/2008. Do khu vực xây dựng dự án thuộc khu dân cư cũ, hệ thống giao thông, mương thoát nước xung quanh nhỏ hẹp nên việc tiếp tục thực hiện dự án với quy mô và sử dụng mục đích là chung cư sẽ làm tăng mật độ dân số trong khu dân cư, gây nứt nẻ các công trình nhà ở; đồng thời gây áp lực lên hệ thống giao thông; vì vậy chủ đầu tư đã đề nghị điều chỉnh nhà ở cao tầng thành thấp tầng.

Nội dung này đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương và gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý IV năm 2022. Dự án nêu trên đến nay chưa được các sở, ngành tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai.

Dự án Khu nhà ở do Cty CP Tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An làm chủ đầu tư, hiện là nơi đặt trụ sở của một số Cty.

Còn Dự án Khu nhà ở liền kề do Cty CP Tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương vào năm 2016 tại Quyết định 4709; phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định 5852 ngày 24/11/2016. Nguyên nhân chưa được triển khai do chưa xác định được thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai; hay thuộc diện thu hồi đất theo điểm i Điều 2 Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hoá DN nhà nước.

Sở Xây dựng cho biết sẽ bổ sung 2 dự án trên vào danh mục kiểm tra dự án chậm tiến độ và báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

Về phía đại diện Cty Nhà Hà Nội số 30 cho biết, sau khi được UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án, Cty đã triển khai ép cọc thì bị nứt nẻ tường nhà các hộ dân liền kề, nên đơn vị tạm dừng việc triển khai. Ngoài ra, do tình hình dịch COVID-19 nên việc triển khai dự án cũng bị chậm. Hiện Cty đã có văn bản gửi UBND tỉnh cho phép DN tiếp tục được gia hạn dự án.

