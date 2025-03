Nghệ An: Tạm dừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện, xã theo chỉ đạo Trung ương

Ngày 4/3/2025, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Công văn số 3383-CV/TU gửi ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã và cấp huyện để chờ hướng dẫn cụ thể từ Trung ương.

Quyết định này được đưa ra nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, bao gồm cả đại hội điểm, và Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cũng như các tổ chức đảng tương đương cấp huyện, cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận.

Việc này nhằm bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất trong công tác chỉ đạo theo tinh thần Mục 7, Phần II của Kết luận số 127-KL/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này, đồng thời kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) nếu có khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 27 đảng bộ trực thuộc, trong đó gồm 25 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở. Các đảng bộ cấp trên cơ sở bao gồm các đảng bộ cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và 18 huyện trong tỉnh. Hai đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An là Đảng bộ Trường Đại học Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Việc tạm dừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại Nghệ An thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới.

