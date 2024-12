Hội nghị chỉ đạo Thường trực các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, Thường trực các tiểu ban đã báo cáo tiến độ công tác triển khai chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hiện tại Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đang bước vào thời gian cao điểm của nhiều nội dung công việc quan trọng như: tổng kết công tác công an năm 2024; phát động các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, cao điểm phòng chống pháo... Vì vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội thời gian tới, đồng chí Giám đốc yêu cầu Thường trực các tiểu ban và Tổ giúp việc các tiểu ban phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là ưu tiên cao nhất của Đảng bộ Công an tỉnh từ nay đến hết năm 2025 và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng tầm là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Đồng thời, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, là dịp tuyên truyền cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Thường trực các tiểu ban và Tổ giúp việc các tiểu ban phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh Nghệ An; bám sát chương trình, kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

