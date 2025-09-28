Nghệ An tạm cấm đường từ 23 giờ ngày 28/9 để ứng phó bão số 10

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo công văn, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Trên cơ sở đó, tổ chức phân luồng giao thông, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông (trừ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ và làm nhiệm vụ) để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đặc biệt tại khu vực miền núi, UBND các xã, phường phải bố trí lực lượng cảnh báo, cắm biển cấm và trực chốt để ngăn người, phương tiện qua lại.

Trong thời gian bão đổ bộ (dự kiến từ 23 giờ ngày 28/9 đến 4 giờ ngày 29/9/2025), UBND tỉnh khuyến cáo người dân không có nhiệm vụ tuyệt đối không ra đường để bảo đảm an toàn tính mạng.

Thời gian cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ ngày 28/9/2025, kéo dài đến khi bão đi qua địa bàn hoặc khi có thông báo mới về tình hình an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra cống Diễn Thành. Ảnh: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền các địa phương triển khai phương án cấm đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và UBND các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để Nhân dân kịp thời nắm bắt và chấp hành.

