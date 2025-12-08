Nghệ An "siết" hoạt động kinh doanh than cho sản xuất điện

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 13283/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trong tình hình mới. Văn bản này được ban hành nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 06/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh và sử dụng than trên địa bàn Nghệ An phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg và các quy định liên quan. Trong đó, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Than Khe Bố cần quản lý chặt chẽ ranh giới mỏ, phòng ngừa và xử lý khai thác trái phép, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, kiểm soát toàn bộ quá trình khai thác, vận chuyển, lưu trữ, và quản lý đất đá thải.

Các nhà máy xi măng và đơn vị sử dụng than chỉ được sử dụng than có nguồn gốc hợp pháp, rà soát, cải tiến công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp kinh doanh than phải mua bán, xuất nhập khẩu than có nguồn gốc hợp pháp, đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Bãi tập kết than trên địa bàn Nghệ An.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, đồng thời phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về địa chất, khoáng sản và môi trường; rà soát, xử lý vướng mắc về quy hoạch khoáng sản, đất đai và tăng cường tuyên truyền pháp luật.

Sở Xây dựng rà soát các bến cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng cảng, bến, sắp xếp kho bãi và tăng cường quản lý tuyến vận chuyển, kiểm soát tải trọng, vệ sinh môi trường đối với phương tiện vận chuyển than.

Sở Tài chính rà soát các dự án chồng lấn khu vực chứa than, thẩm định hồ sơ đầu tư các dự án sử dụng nhiều năng lượng than và phối hợp tăng cường quản lý tài chính, thuế, phí.

Thuế tỉnh Nghệ An theo dõi, đôn đốc các đơn vị than thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển than qua cửa khẩu và trên biển, ngăn chặn buôn lậu và kinh doanh than trái phép.

UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra các điểm khai thác, vận chuyển, kho bãi, chế biến than; xử lý nghiêm vi phạm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác, kinh doanh than trái phép. Đồng thời, cần bảo vệ tài nguyên than chưa khai thác và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn