Nghệ An: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban chỉ đạo tỉnh quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tại phiên họp, trong quý III năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bám sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Các cấp, các ngành đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, cũng như các văn bản hướng dẫn, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Nghệ An.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước; đồng thời yêu cầu rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công, nhà, đất trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương, nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời sai phạm, thất thoát tài sản công.

Song song với đó, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn xem xét, điều chỉnh hoặc tiếp tục triển khai các dự án, trụ sở, công trình bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong quản lý, sử dụng nguồn lực.

Trên lĩnh vực tố tụng, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được dư luận quan tâm.

Tại nhiều địa phương, các vụ việc được giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, coi đây là thước đo quan trọng về hiệu quả công tác PCTN.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng và thanh tra, kiểm tra phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, kiên quyết truy thu triệt để tài sản, bảo đảm công bằng và răn đe mạnh mẽ.

Cùng với đó, việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm trong PCTN, tiêu cực cũng được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc, nhằm nâng cao tính răn đe và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng từ sớm và từ xa

Định hướng công tác quý IV năm 2025, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm như quản lý đầu tư công, tài chính, đất đai, khoáng sản, đấu thầu, công tác cán bộ.

Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh công tác giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, coi đây là “lá chắn mềm” nhưng bền vững nhất để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Từng cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, không tham nhũng, không dung túng tiêu cực, qua đó tạo lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân, khuyến khích người dân tham gia phát hiện, phản ánh, đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: “Công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần được triển khai kiên trì, nhất quán và đồng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tinh thần "chống tham nhũng như chống giặc", không được chủ quan, lơ là hay thỏa mãn với kết quả đạt được”.

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong thực hành liêm chính…

