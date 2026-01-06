Chuyện tình Olympic của Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Đức Phát

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, màn cầu hôn diễn ra trong không gian ấm cúng, riêng tư nhưng không kém phần lãng mạn. Lê Đức Phát chuẩn bị kỹ lưỡng, trao nhẫn và gửi lời hứa gắn bó lâu dài tới Ánh Nguyệt. Nữ cung thủ xinh đẹp xúc động gật đầu đồng ý, khép lại chuyện tình kéo dài nhiều năm bằng một cái kết viên mãn.

Ánh Nguyệt là gương mặt quen thuộc của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Cô từng giành HCV SEA Games, nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam dự Olympic. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích chuyên môn, Ánh Nguyệt còn được người hâm mộ yêu mến nhờ ngoại hình sáng, phong thái tự tin và lối sống kín tiếng, không ồn ào.

Trong khi đó, Lê Đức Phát là tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam hiện nay, chỉ xếp sau Nguyễn Tiến Minh trong nhiều năm. Anh từng giành HCV SEA Games, nhiều lần vô địch quốc gia và là trụ cột của tuyển cầu lông Việt Nam tại các giải đấu lớn trong khu vực và châu lục. Đức Phát được đánh giá cao nhờ lối chơi bền bỉ, kỷ luật và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

Chuyện tình của Ánh Nguyệt và Đức Phát được người hâm mộ ví von là “chuyện tình Olympic”, khi cả hai đều là VĐV đỉnh cao, cùng trải qua nhiều năm tập luyện, thi đấu xa nhà và áp lực thành tích. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ đời tư, nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi “trai tài – gái sắc” của thể thao Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cái kết đẹp cho một mối tình bền chặt, được xây dựng trên sự thấu hiểu và đồng hành trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao.

Theo một số nguồn tin, Ánh Nguyệt và Đức Phát vẫn sẽ tiếp tục tập trung cho sự nghiệp thi đấu trong thời gian tới trước khi chính thức tổ chức hôn lễ. Dù vậy, việc đính hôn đã trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới đầy hạnh phúc trong cuộc sống của hai VĐV nổi tiếng.

Niềm vui của Ánh Nguyệt và Lê Đức Phát không chỉ là chuyện riêng của cặp đôi, mà còn là tin vui với thể thao Việt Nam, nơi những VĐV hàng đầu không chỉ gặt hái thành công trên sân đấu mà còn tìm được bến đỗ hạnh phúc trong đời sống riêng.

tổng hợp

Nguồn tin: bongdaplus.vn