Đánh sập đường dây cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

Nhóm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Trị hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" vừa bị Công an Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam - Ảnh: T.G.

Ngày 6-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan đánh sập đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" qua mạng Internet.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm do Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) cầm đầu. Những người khác gồm Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng (trú cùng phường Tùng Thiện).

Nhóm này sử dụng trang web 1gold.biz để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ". Cũng qua trang web này, nhóm của Tuấn xây dựng thành một "sổ cái online", phân quyền quản trị, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến nay Tuấn cùng các đồng phạm đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với 5 bị can nói trên về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn