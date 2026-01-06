Giết em rể, giấu xác dưới ao, đối tượng bị bắt sau 15 giờ gây án khai gì

Tại cơ quan công an, bước đầu Y Liat khai nhận, khoảng 20h ngày 4/1, anh Y Biŭng Niê đi nhậu về thì thấy Y Liat đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn. Thấy anh Y Biŭng đã uống rượu, Y Liat khuyên về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, anh Y Biŭng chửi bới Y Liat rồi bất ngờ dùng dao rựa mang sẵn chém một nhát trúng vào đầu Y Liat. Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì anh Y Biŭng cầm dao rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực bờ hồ của một hộ dân gần đó, Y Liat đứng lại vật lộn với anh Y Biŭng khiến dao rựa văng xuống đất.

Y Liat làm việc với lực lượng công an

Lúc này, Y Liat dùng hai tay bóp cổ, sau đó dùng dao rựa đè mạnh phần lưỡi vào vùng cổ anh Y Biŭng nhiều lần. Một lúc sau, thấy anh Y Biŭng tử vong, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ nước, lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để giấu xác, rồi cầm dao rựa của anh Y Biŭng bỏ trốn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, vợ anh Y Biŭng đi ngang qua khu vực bờ hồ, thấy xe máy của chồng để trên bờ nhưng không thấy người nên hô hoán người thân đi tìm. Sau đó, thi thể anh Y Biŭng được phát hiện dưới hồ nước và vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt hung thủ. Đến khoảng 9h ngày 5/1, lực lượng công an đã bắt được Y Liat khi đang lẩn trốn tại cánh đồng có nhiều cây rậm rạp ở buôn Mblớt, xã Ea Na, cách hiện trường gây án khoảng 500m.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: vov.vn