Nghệ An vẫn còn 850 đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu chưa được chi trả tiền

Ngày 10/10, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An thông tin về tình hình thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Theo đó, tổng số đối tượng được hưởng chế độ trên địa bàn Nghệ An là hơn 2.700 người. Trong đó, có khoảng hơn 2.300 người nghỉ hưu trước tuổi và hàng trăm người nghỉ thôi việc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa cho các cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.





Đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết thêm: UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các quyết định phê duyệt 2.739 trường hợp và chi trả với tổng kinh phí là hơn 2.700 tỷ đồng đối với các trường hợp được hưởng chế độ nêu trên.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các xã, phường trong tỉnh đã chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 8/10, toàn tỉnh đã hoàn tất chi trả cho 1.888 đối tượng, tổng số tiền đã chi trả hơn 1.950 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 850 đối tượng với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng chưa được chi trả. Trong ngày hôm nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ cố gắng tối đa để hoàn thành việc chi trả này.

Được biết, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 của Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Đồng thời, báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất trước ngày 10/10.

