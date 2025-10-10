Bốc thăm ki - ốt kinh doanh sát khu vực Đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An gây xôn xao

Sáng 10/10, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên xác nhận, ngày 23/9 vừa qua, UBND xã Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bốc thăm đối với 80 hộ thuê ki - ốt kinh doanh sát khu vực Đền ông Hoàng Mười. Việc bốc thăm được tổ chức định kỳ hàng năm để xác định, thay đổi vị trí ki - ốt kinh doanh cho từng hộ trong năm tiếp theo. Đối tượng được tham gia bốc thăm chỉ là 80 hộ đang thuê ki ốt kinh doanh tại sát khu vực đền.

Quang cảnh Đền ông Hoàng Mười tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

Liên quan đến thông tin cho rằng, quá trình tổ chức bốc thăm đã để xảy ra việc thiếu phiếu, ông Hoàng Anh Tiến cho biết, không có chuyện thiếu phiếu. Tuy nhiên, việc tổ chức bốc thăm vừa rồi quy trình chưa đảm bảo. Sang tuần tới, chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng xã Hưng Nguyên sẽ tổ chức bốc thăm lại.

Hiện việc tổ chức bốc thăm lại đã được các hộ thuê ki ốt kinh doanh thống nhất. Và đợt bốc thăm lần này là để xác định vị trí ki - ốt kinh doanh cho các hộ trong năm 2026.

“Lâu nay, các hộ ký hợp đồng thuê ki - ốt kinh doanh có thời hạn 1 năm. Giá thuê ki - ốt cao nhất là 25.000.000 đồng và ki - ốt thấp nhất là 500.000 đồng/năm”, ông Tiến thông tin thêm.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV