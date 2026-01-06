Hai cựu thiếu tướng Quân đội hầu tòa vụ Phúc Sơn thâu tóm 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Khu đất sân bay Nha Trang cũ có các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đang bị "bất động", chờ xét xử vụ án liên quan - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 6-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án thâu tóm đất sân bay Nha Trang cũ, liên quan loạt cựu lãnh đạo địa phương và hai cựu thiếu tướng quân đội.

Phiên xét xử được mở tại trụ sở của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội.

Tòa dự kiến triệu tập số lượng lớn khách mua đất dự án, nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn - bị hại trong hành vi lừa đảo, cùng 82 người làm chứng, nhiều cựu lãnh đạo các cơ quan, sở thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Trong vụ án này, hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh và cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị truy tố tội danh trên.

Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, đều bị truy tố phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 tháng trước, ba bị cáo này lần lượt lãnh 30 năm tù, 4 năm 6 tháng tù và 3 năm tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý.

Tại phần thủ tục, theo thông báo từ hội đồng xét xử, trong 9 bị cáo, có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt là Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái , Lê Đức Vinh, với lý do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, sức khỏe không tốt, di chuyển khó khăn. Các bị cáo này đều ủy quyền cho luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Hội đồng xét xử cho biết 3 bị cáo vắng mặt đều có lời khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án, trong đơn xin xét xử vắng mặt các bị cáo đã cam đoan và chịu trách nhiệm về các lời khai trước cơ quan điều tra, do vậy không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án. Tòa tiếp tục xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Gần 63ha đất quốc phòng được bàn giao trái phép cho Tập đoàn Phúc Sơn

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương xác định sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng và là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt.

Sân bay này rộng 238ha, gồm diện tích thuộc khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha, còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển sân bay Nha Trang ra khỏi thành phố. Địa phương này cũng báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và được đồng ý.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Song, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Đồng thời, cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định việc vội vàng giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các quy định pháp luật liên quan.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn bán đất thu hơn 7.000 tỉ

Viện kiểm sát cáo buộc hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa là các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng cấp dưới đã tham mưu, thống nhất với đoàn công tác Bộ Quốc phòng bàn giao đất tại sân bay Nha trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa khi chưa được Thủ tướng đồng ý và chưa được duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất.

Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi tiếp nhận 62,89ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang đã giao ngay cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, cáo trạng của Viện kiểm sát nêu đồng thời cáo buộc "quyết định giao đất không đúng quy định pháp luật".

Sau khi nhận bàn giao 62,89ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, ông Nguyễn Văn Hậu đã ban hành chính sách cho cán bộ công ty, đối tác, khách hàng thân thiết được mua đất tại dự án với giá ưu đãi.

Ông Hậu cũng chỉ đạo ban kinh doanh tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn mà các chủ đầu tư khác đang sử dụng để áp dụng vào dự án.

Để triển khai việc bán hàng, ông Hậu còn chỉ đạo nhân viên tổ chức các sự kiện tại TP Nha Trang, Hà Nội, Vĩnh Phúc (cũ) để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào dự án.

Giai đoạn đầu Công ty Phúc Sơn trực tiếp bán hàng, sau đó thì giao cho Công ty CP bất động sản Thế Kỷ và Hội Môi giới bất động sản tại Khánh Hòa, văn phòng đại diện tại Nha Trang.

Tính đến thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với gần 700 người, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng.

Trong đó gần 6.000 tỉ được ghi vào sổ sách của Công ty Phúc Sơn, còn hơn 1.000 tỉ ông Hậu chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách.

