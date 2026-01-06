Phát hiện thêm trung tâm lừa đảo mới ở Campuchia sau các đợt truy quét của Thái Lan

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy trung tâm lừa đảo mới đang được xây dựng tại thành phố Malai, Campuchia - Ảnh: ACSC

Theo báo Bangkok Post ngày 5-1, giới chức Thái Lan vừa phát hiện một trung tâm lừa đảo trực tuyến mới tại thành phố Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Cơ sở này được cho là nơi trú ẩn mới của các băng nhóm tội phạm, sau khi chúng tháo chạy khỏi khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia do các đợt truy quét gắt gao gần đây.

Trung tướng Jirabhob Bhuridej - Phó giám đốc Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến (ACSC) kiêm Phó tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan - cho biết ngày 5-1 rằng khu phức hợp này nằm cách thị trấn Poipet (giáp tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan) khoảng 50km.

Trung tâm lừa đảo mới vẫn đang trong quá trình xây dựng, bao gồm các dãy nhà hai tầng được phân chia rõ rệt thành khu vực vận hành và khu nhà ở, nằm gần công viên Malai.

"Bên trong cơ sở này có lao động đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, trong khi cấp quản lý đều là người Trung Quốc", trung tướng Jirabhob thông tin.

Phát hiện này là kết quả của sự phối hợp liên tục giữa Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar trong nỗ lực triệt phá các tổ chức lừa đảo dọc biên giới.

Theo ông Jirabhob, áp lực từ các chiến dịch truy quét gay gắt đã buộc mạng lưới tội phạm phải di chuyển sâu hơn vào nội địa Campuchia để tìm nơi ẩn náu an toàn.

Hiện tại ACSC đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn nhằm bảo vệ người dân.

Trung tướng Jirabhob khẳng định: "Thực trạng này cho thấy vấn nạn lừa đảo đang trở nên ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Không một quốc gia nào được phép trở thành thiên đường an toàn cho tội phạm".

"Tất cả các nước cần phải hợp tác chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa để xóa sổ các mạng lưới lừa đảo này", ông nhấn mạnh.

Theo báo cáo từ cảnh sát Thái Lan, chỉ trong giai đoạn từ ngày 28-12 đến 3-1, cơ quan chức năng đã ghi nhận 6.369 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại lên tới hơn 220 triệu baht (khoảng 7 triệu USD).

Các nhà chức trách cảnh báo rằng nhiều nhóm lừa đảo đang không ngừng nâng cấp phương thức hoạt động. Chúng sẽ sử dụng AI để thực hiện kịch bản tinh vi, nhắm mục tiêu vào nạn nhân với độ chính xác cao hơn.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ