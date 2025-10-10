Nghệ An rà soát, phân bổ 500 tỉ đồng khắc phục bão lũ trước ngày 15/10

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An - trả lời về việc phân bổ tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An - cho biết tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh quý 3 năm 2025 tổ chức ngày 9-10.

Theo ông Tuấn, trong 9 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là trong quý 3, ba cơn bão số 3, 5 và 10 đã liên tiếp đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ đầu năm đến nay gây ra cho Nghệ An khoảng 7.550 tỉ đồng.

Vừa qua, cùng với các địa phương khác, Nghệ An tiếp nhận 500 tỉ đồng từ Chính phủ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

"Chúng tôi đã phối hợp với các sở ngành và giao cho địa phương có báo cáo, thống kê thiệt hại ở bốn nhóm lĩnh vực: nông nghiệp môi trường, xây dựng, y tế, giáo dục để ưu tiên nguồn lực phân bổ đúng quy định, hiệu quả và tránh lãng phí.

Số liệu tổng hợp thiệt hại đến ngày 15-10 sẽ có, sau đó sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ về địa phương, triển khai hỗ trợ kịp thời", ông Tuấn nói.

Ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cũng cho hay tỉnh đang tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong thời gian sớm nhất theo nội dung yêu cầu tại công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do ảnh hưởng bão; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh sớm được trở lại trường và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

"Vấn đề xây dựng tái định cư cho người dân ở các xã miền Tây bị sạt lở còn gặp khó khăn do địa hình đồi núi dốc, phong tục tập quán, môi trường. Các xã phải rà soát, báo cáo, tập trung khắc phục những vùng thiệt hại lớn, tiêu chí không lãng phí, phải đúng đối tượng, đúng mục đích", ông Hiền nhấn mạnh.

