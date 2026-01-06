Gặp Việt Nam, U23 Jordan lại chịu sức ép vì World Cup

Bóng đá Jordan thăng hoa mạnh mẽ thời gian qua - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta đã giành vé dự World Cup, là thành công chung của nền bóng đá. Các cầu thủ vì vậy hãy lạc quan, hãy vui vẻ lên", báo 22ale3lami của Jordan viết, như một cách giải tỏa sức ép cho dàn cầu thủ trong tay HLV Omar Najhi.

Sở dĩ truyền thông Jordan phải nói vậy là bởi suốt nhiều ngày trước đó, cũng chính họ đã tạo sức ép không nhỏ lên lứa cầu thủ hiện tại của U23 Jordan.

"Giải U23 châu Á - cuộc đua đến tấm vé World Cup của những cầu thủ trẻ Jordan", NABD, một tờ báo Jordan giật tít, và được nhiều tờ báo khác hưởng ứng.

Nửa năm trước, bóng đá Jordan chạm đến cột mốc lịch sử khi giành vé dự World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên họ tham dự ngày hội bóng đá số một hành tinh.

Đó là kết tinh của một hành trình xây dựng, phát triển bóng đá nghiêm túc của người Jordan, giúp đội tuyển quốc gia của họ chơi bùng nổ trong 2 năm qua. Ở Asian Cup 2023, Jordan gây sốc khi vào đến chung kết (thua Qatar).

Nhưng mặt khác, bóng đá trẻ Jordan lại chưa có được thành tựu tương xứng. Tiêu biểu là đội U23 Jordan bị loại ngay từ vòng bảng ở 2 giải U23 châu Á gần nhất.

Phần đông tuyển quốc gia Jordan hiện tại là các cầu thủ từ 25 tuổi trở lên, với 1/3 trong số đó đã ngoài 30.

Trong thành phần đội U23 Jordan hiện tại cũng chỉ có 3 cầu thủ từng được gọi lên tuyển quốc gia là hậu vệ Ali Hajabi và 2 tiền đạo Al-Shanaineh cùng Al-Fakhouri. Cả ba đều chỉ sắm vai dự bị không hơn không kém ở tuyển quốc gia.

Chính vì vậy, Giải U23 châu Á được xem là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ Jordan chứng tỏ bản thân, qua đó tìm kiếm một suất đến World Cup 2026.

Nhưng cũng vì vậy, "tấm vé dự World Cup" giờ đây trở thành sức ép vô hình, khiến các cầu thủ U23 Jordan lần đầu tiên trong lịch sử trở thành ứng cử viên vô địch giải châu Á.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn