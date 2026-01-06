Lý do giúp U23 Việt Nam dễ “hạ đẹp” đối thủ để mở toang cánh cửa đi tiếp tại giải châu Á

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán Jordan trong lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 vào lúc 18h30 hôm nay (6/1). Trận đấu này mang tính chất cực kỳ quan trọng bởi nếu thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ loại được đối thủ chính, mở toang cánh cửa đi tiếp và ngược lại.

Trang chủ của AFC cũng có bài nhận định về cặp đấu này. Theo LĐBĐ châu Á, U23 Việt Nam nắm lợi thế nhất định do hầu hết các nhân tố trong đội đều đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong suốt hơn 2 tháng qua. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể hướng tới tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở giải đấu.

“HLV Kim Sang-sik, người vừa dẫn dắt U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2025, sẽ nắm lợi thế khi toàn đội đã tập trung trong suốt 2 tháng qua, và điều này sẽ là động lực lớn cho một đội bóng đang hướng đến mục tiêu vượt qua thành tích Á quân năm 2018” – AFC nhận định.

AFC cũng đưa ra một số thống kê thể hiện ưu thế của U23 Việt Nam so với Jordan về phong độ cũng như thành tích khi dự giải U23 châu Á.

Theo đó, Jordan vẫn chưa thắng được trận nào trong 4 trận gần nhất tại giải U23 châu Á (hòa 1, thua 3). Tại giải đấu gần nhất vào năm 2024, thành tích của họ cũng rất khiêm tốn với chỉ 1 trận hòa, 2 trận thua. Trước đó vào năm 2018, họ cũng chỉ có được 2 trận hoa, 1 trận thua và sớm bị loại từ vòng bảng.

U23 Việt Nam nắm lợi thế nhất định trước trận gặp Jordan.

Ngược lại với Jordan, U23 Việt Nam giành thành tích ấn tượng hơn nhiều khi dự các kỳ U23 châu Á gần đây. U23 Việt Nam đã lọt vào vòng loại trực tiếp ở 3 trong 4 kỳ giải đấu gần nhất, bao gồm thành tích tốt nhất là chức Á quân năm 2018.

Tại giải năm nay, nếu nhìn vào tương quan sức mạnh của 4 đội tại bảng A, trên lý thuyết thì Saudi Arabia vẫn được đánh giá cao nhất, là ứng viên cực kỳ sáng giá cho 1 tấm vé tiến vào tứ kết. Saudi Arabia có lực lượng rất mạnh, kinh nghiệm thi đấu dày dặn cộng thêm lợi thế sân nhà.

Ngược lại, Kyrgyzstan trên lý thuyết sẽ là đội bị đánh giá thấp nhất, yếu hơn một chút so với U23 Việt Nam. Cách đây ít ngày, Kyrgyzstan cũng để thua 0-1 khi giao hữu với U23 Trung Quốc dù đối thủ dính một thẻ đỏ.

Trong khi đó, U23 Việt Nam và Jordan đang được đánh giá tương đối cân bằng. Nhiều khả năng 2 đội này sẽ cạnh tranh nhau tấm vé đi tiếp thứ hai ở bảng A (bên cạnh chủ nhà Saudi Arabia). Cũng chính vì thế, trận đấu chiều nay sẽ có tính chất rất quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận gặp Jordan sẽ là giành chiến thắng, hoặc ít nhất là 1 trận hòa. Trong trường hợp không giành điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở 2 trận đấu còn lại.

Tác giả: Tiểu Lâm Mộc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn