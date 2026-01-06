Khuất Văn Khang & câu chuyện tấm băng đội trưởng không đo bằng tuổi tác

Khuất Văn Khang lần thứ 3 tham dự các VCK U23 châu Á. Ảnh - Minh Tuấn

Cần dành sự ghi nhận đặc biệt cho Khuất Văn Khang, bởi khi mới 19 tuổi, anh đã là thành viên chính thức trong đội hình U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun tại VCK U23 châu Á 2022. Hai năm sau, tại VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam tiếp tục tái lập thành tích vào tứ kết dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel luôn là lựa chọn số một trong đội hình, đồng thời trở thành “kỷ lục gia” khi ba lần liên tiếp góp mặt ở sân chơi U23 châu lục.

Đáng chú ý, lứa cầu thủ tham dự giải năm 2022 đến nay gần như chỉ còn Văn Khang trụ lại. Trên thực tế, ngoài anh còn có Văn Trường, nhưng cầu thủ được HLV Kim Sang Sik trao băng đội trưởng tại vòng loại U23 châu Á 2026 và U23 Đông Nam Á 2025 lại không may dính chấn thương. Trong hoàn cảnh đó, tấm băng thủ quân được chuyển giao cho Văn Khang. Nói một cách thẳng thắn, Khuất Văn Khang không phải mẫu cầu thủ cá tính mạnh như Đình Bắc. Anh cũng không quá sôi nổi trong phòng thay đồ hay các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, trên sân cỏ Văn Khang luôn thể hiện hình ảnh của một chiến binh.



Việc trao băng đội trưởng, dĩ nhiên phải dựa trên nhiều tiêu chí. Tuổi tác và kinh nghiệm là yếu tố quan trọng, nhưng không thể bỏ qua thực tế Khuất Văn Khang là “sao mai” được đánh giá rất cao ở bất kỳ giải đấu nào anh tham dự. Nói cách khác, Văn Khang được xem là người “già” trước tuổi nhờ sự trải nghiệm liên tục ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

Ngoài kinh nghiệm, tài năng của Khuất Văn Khang mới điều giúp anh mang tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Ảnh - Minh Tuấn

Khuất Văn Khang vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang Sik. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn kỳ vọng anh sẽ mang đến một “phiên bản” mới mẻ hơn so với chính mình trong năm 2025. Cần nhắc lại, Văn Khang vẫn là mắt xích quan trọng trong mọi đội hình của U23 Việt Nam. Đội bóng trẻ dưới thời HLV Kim Sang Sik đã gặt hái thành công với cú đúp vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, đồng thời giành vé tham dự VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia.

Ở cấp độ U23, Văn Khang luôn được gọi tên. Tuy nhiên, anh đang có phần hụt hơi so với chính mình. Tại SEA Games 33, Khang đá chính cả 4 trận nhưng đều rời sân từ đầu hiệp 2, hoặc sau phút 70. Anh không ghi bàn và cũng không có pha kiến tạo nào. Thậm chí, có thời điểm người ta cảm nhận rõ sự thay đổi sau khi Văn Khang rời sân, đặc biệt với sự xuất hiện của Lê Văn Thuận, cầu thủ thường xuyên được tung vào sân chơi đúng vị trí của anh.

Có thế nào đi nữa, xét trên mọi phương diện, Khuất Văn Khang vẫn là đầu tàu về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, chỗ dựa tinh thần của toàn đội. Biết đâu, Saudi Arabia sẽ hóa miền đất ngọt với “kỷ lục gia” của U23 Việt Nam.

Chỉ một bàn thắng hay một đường chuyền thôi… Lần gần nhất Văn Khang ghi bàn cho U23 Việt Nam là ở trận ra quân gặp U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 19/7. Nếu tính đến mốc ngày 5/1, trước trận đấu với U23 Jordan, thì đã hơn 170 ngày Văn Khang chưa ghi bàn. Có lẽ, thủ quân của U23 Việt Nam cần một bàn thắng hoặc một đường chuyền thành bàn để trút bỏ áp lực đang đè nặng lên mình.

