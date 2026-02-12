Nghệ An: Siết chặt kỷ cương, chủ động từ sớm trong công tác bầu cử ở cơ sở, Ảnh: Văn Thanh

Trước đó, Đoàn Kiểm tra số 5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An vừa ban hành Báo cáo số 97 về kết quả kiểm tra công tác bầu cử tại 10 xã: Quỳ Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Châu Hồng, Minh Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Quỳ Châu, Châu Bình và Hùng Chân (đợt kiểm tra ngày 29/1).

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An; kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, thành lập đầy đủ Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và tiểu ban giúp việc đúng thẩm quyền, thành phần, thời gian luật định.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng quy trình; 10/10 xã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bảo đảm tiến độ, cơ cấu, thành phần theo định hướng. Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác được tổ chức nghiêm túc, dân chủ...

Đoàn Kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại như đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử ở xã chủ yếu kiêm nhiệm, kinh nghiệm còn hạn chế; một số thành viên tham gia lần đầu chưa nắm chắc quy trình, nghiệp vụ; việc cập nhật quy định mới của Luật Bầu cử còn lúng túng, ảnh hưởng đến bố trí thời gian và nhân lực...

Trên cơ sở đó, Đoàn Kiểm tra yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An; tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; cập nhật, quản lý danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp.

Các địa phương cần khẩn trương bảo đảm trang thiết bị máy vi tính để nhập dữ liệu người ứng cử, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường tuyên truyền sâu về tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cách ghi và bỏ phiếu đúng quy định, nhất là tại địa bàn đặc thù. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh cơ cấu người ứng cử sau hiệp thương; xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng.

Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Công an xã phối hợp rà soát biến động dân cư, nhất là dịp Tết Nguyên đán; chú trọng các trường hợp đi làm ăn xa, sinh viên, người tạm trú để bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phải được đặt lên hàng đầu; sẵn sàng phương án xử lý tình huống trước, trong và sau ngày bầu cử, theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Ghi nhận kiến nghị từ cơ sở, Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, ban hành văn bản xử lý tình huống phát sinh và cung cấp tài liệu tuyên truyền thống nhất toàn tỉnh.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn