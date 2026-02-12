Nghệ An lập danh sách điều động công chức từ nơi thừa sang chỗ thiếu

Văn bản nói trên đã được bà Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An ký, gửi tới UBND các xã, phường (gồm danh sách kèm theo).

Theo Sở Nội vụ, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại các xã còn thiếu cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua rà soát hiện trạng cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã (không bao gồm Ban Chỉ huy quân sự) hiện nay một số xã, phường còn thừa số lượng cán bộ công chức so với quy định theo Công văn số 09-CV/BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ về định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cụ thể xã, phường thừa có danh sách cụ thể kèm theo).

Do đó, để tiếp tục thực hiện việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức từ xã phường thừa sang xã phường thiếu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các địa phương liên quan rà soát lập danh sách cán bộ, công chức hiện đang thừa so với quy định gửi để thực hiện điều động, biệt phái về các địa phương còn thiếu.

Danh sách cán bộ, công chức đề nghị điều động, biệt phái gửi về Sở Nội vụ trước 5/3/2026.

Căn cứ danh sách mà Sở Nội vụ cung cấp cho thấy, có 34 xã, phường có công chức thừa so với quy định. Trong số này, phường Cửa Lò thừa nhiều nhất với 18 công chức; xã Yên Thành thừa 12; phường Trường Vinh và xã Lam Thành mỗi nơi thừa 11 người; phường Vinh Hưng và xã Quỳ Châu mỗi nơi thừa 10; phường Vinh Phú thừa 8; xã Quỳnh Lưu và phường Vinh Lộc mỗi nơi thừa 7 người;…

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130 xã, gồm 119 xã và 11 phường.

Theo dữ liệu sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, Nghệ An có diện tích 16.487 km² (xếp thứ 4); dân số tỉnh này hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13). Nghệ An là một tỉnh ven biển gần cực bắc vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam và trước đây là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Trung tâm hành chính của tỉnh là phường Trường Vinh, trước đây là trung tâm của thành phố Vinh.

